https://ria.ru/20201117/meditsina-1585011308.html
Путин поддержал идею провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине
Путин поддержал идею провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею председателя КНР Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине, отметив важность такой... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T15:08
2020-11-17T15:08
2020-11-17T15:08
брикс
здоровье - общество
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею председателя КНР Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине, отметив важность такой инициативы, особенно в современных условиях борьбы с коронавирусом."Безусловно - я думаю, коллеги со мной согласятся, - мы поддержим и ваше предложение провести симпозиум по традиционной медицине. Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях", - заявил Путин на саммите БРИКС после выступления председателя КНР, предложившего организовать это мероприятие.Он отметил, что страны БРИКС "не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией". Президент РФ также отметил, что участники объединения приветствуют инициативы китайской стороны, направленные на решение глобальных экологических проблем.
https://ria.ru/20201117/briks-1585007055.html
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брикс, здоровье - общество, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире