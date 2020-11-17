https://ria.ru/20201117/meditsina-1585011308.html

Путин поддержал идею провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине

Путин поддержал идею провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею председателя КНР Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине, отметив важность такой... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:08

2020-11-17T15:08

2020-11-17T15:08

брикс

здоровье - общество

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею председателя КНР Си Цзиньпина о проведении симпозиума БРИКС по традиционной медицине, отметив важность такой инициативы, особенно в современных условиях борьбы с коронавирусом."Безусловно - я думаю, коллеги со мной согласятся, - мы поддержим и ваше предложение провести симпозиум по традиционной медицине. Это чрезвычайно важно, мне кажется, особенно в современных условиях", - заявил Путин на саммите БРИКС после выступления председателя КНР, предложившего организовать это мероприятие.Он отметил, что страны БРИКС "не закрываются друг от друга при этой общей работе в борьбе с пандемией". Президент РФ также отметил, что участники объединения приветствуют инициативы китайской стороны, направленные на решение глобальных экологических проблем.

https://ria.ru/20201117/briks-1585007055.html

китай

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брикс, здоровье - общество, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире