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Жириновский раскритиковал слово "локдаун"
Жириновский раскритиковал слово "локдаун"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал использование слова "локдаун" и призвал при принятии особых мер безопасности вводить режим "все закрыто". РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:26
2020-11-17T12:26
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лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал использование слова "локдаун" и призвал при принятии особых мер безопасности вводить режим "все закрыто".Также, по его мнению, вместо онлайн и офлайн форм обучения следует обозначать их, как и раньше - очная и заочная."Русский язык давайте беречь", - призвал Жириновский. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский раскритиковал слово "локдаун"

12:26 17.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал использование слова "локдаун" и призвал при принятии особых мер безопасности вводить режим "все закрыто".
"Нас что, за идиотов принимают? Что по-русски нельзя понять, что такое локдаун? Мы даем (предложение) нашим чиновникам объявлять не локдаун, а объявлять режим "все закрыто"… Но по-русски и ребенок поймет и пожилой человек", - сказал Жириновский.
Также, по его мнению, вместо онлайн и офлайн форм обучения следует обозначать их, как и раньше - очная и заочная.
"Русский язык давайте беречь", - призвал Жириновский.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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