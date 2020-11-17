https://ria.ru/20201117/lokdaun-1584970349.html

Жириновский раскритиковал слово "локдаун"

Жириновский раскритиковал слово "локдаун"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал использование слова "локдаун" и призвал при принятии особых мер безопасности вводить режим "все закрыто". РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:26

2020-11-17T12:26

2020-11-17T12:26

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владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал использование слова "локдаун" и призвал при принятии особых мер безопасности вводить режим "все закрыто".Также, по его мнению, вместо онлайн и офлайн форм обучения следует обозначать их, как и раньше - очная и заочная."Русский язык давайте беречь", - призвал Жириновский. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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