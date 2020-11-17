https://ria.ru/20201117/korruptsiya-1585005792.html
Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата
Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата
Следствие обвинило директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:44
2020-11-17T14:44
2020-11-17T15:03
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Следствие обвинило директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, сообщает в понедельник краевое управление СК России.Ущерб оценивается более чем в 7,5 миллиона рублей. Обвинения предъявлены возглавляющему институт члену-корреспонденту РАН Александру Щербатюку, подтвердил РИА Новости представитель следственного управления."Возбуждено уголовное дело в отношении директора <…> Института проблем морских технологий ДВО РАН <…> по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в релизе.
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российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), происшествия