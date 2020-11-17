https://ria.ru/20201117/korruptsiya-1585005792.html

Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата

Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата

Следствие обвинило директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:44

2020-11-17T14:44

2020-11-17T15:03

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Следствие обвинило директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, сообщает в понедельник краевое управление СК России.Ущерб оценивается более чем в 7,5 миллиона рублей. Обвинения предъявлены возглавляющему институт члену-корреспонденту РАН Александру Щербатюку, подтвердил РИА Новости представитель следственного управления."Возбуждено уголовное дело в отношении директора <…> Института проблем морских технологий ДВО РАН <…> по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/melnikov--1584855671.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), происшествия