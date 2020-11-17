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Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата
Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата
Следствие обвинило директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:44
2020-11-17T15:03
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Следствие обвинило директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, сообщает в понедельник краевое управление СК России.Ущерб оценивается более чем в 7,5 миллиона рублей. Обвинения предъявлены возглавляющему институт члену-корреспонденту РАН Александру Щербатюку, подтвердил РИА Новости представитель следственного управления."Возбуждено уголовное дело в отношении директора &lt;…&gt; Института проблем морских технологий ДВО РАН &lt;…&gt; по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в релизе.
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российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Главу института РАН обвинили в коррупции при создании подводного аппарата

14:44 17.11.2020 (обновлено: 15:03 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Следствие обвинило директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН в злоупотреблении полномочиями в ходе создания подводного аппарата, сообщает в понедельник краевое управление СК России.
Ущерб оценивается более чем в 7,5 миллиона рублей. Обвинения предъявлены возглавляющему институт члену-корреспонденту РАН Александру Щербатюку, подтвердил РИА Новости представитель следственного управления.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора <…> Института проблем морских технологий ДВО РАН <…> по части 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — говорится в релизе.
Глава администрации города Волгодонска Ростовской области Виктор Мельников - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 15:50
СК подозревает главу Волгодонска в коррупции на 16 млн рублей
 
Российская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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