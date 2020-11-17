https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584947835.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:36

2020-11-17T10:36

2020-11-17T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ханты-мансийский автономный округ

республика дагестан

здоровье - общество

республика калмыкия

краснодарский край

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Республика Татарстан - 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% зарегистрирован на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Нижегородской области, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Чувашии, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

ханты-мансийский автономный округ

республика калмыкия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан, здоровье - общество, республика калмыкия, краснодарский край