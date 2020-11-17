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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:36
2020-11-17T10:36
2020-11-17T10:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
республика дагестан
здоровье - общество
республика калмыкия
краснодарский край
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Ханты-Мансийском автономном округе и Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Республика Татарстан - 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% зарегистрирован на Алтае, в Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Нижегородской области, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Чувашии, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
ханты-мансийский автономный округ
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, республика дагестан, здоровье - общество, республика калмыкия, краснодарский край