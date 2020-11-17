https://ria.ru/20201117/kontingent-1585091209.html

США сократят присутствие в Афганистане и Ираке

США сократят присутствие в Афганистане и Ираке

Численность американского контингента в Афганистане и Ираке к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране, заявил на брифинге исполняющий... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T22:27

2020-11-17T22:27

2020-11-17T23:01

дональд трамп

министерство обороны сша

афганистан

ирак

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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Численность американского контингента в Афганистане и Ираке к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране, заявил на брифинге исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.По его словам, такое решение было принято согласно "распоряжению президента Трампа и плану по перегруппировке сил".Как подчеркнул Миллер, сокращение американского присутствия в этих государствах соответствует плану и стратегическим интересам США.Сейчас в Афганистане дислоцированы 4,5 тысячи американских военных, в Ираке — три тысячи.Ранее ряд СМИ сообщил, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из этих стран до возможной инаугурации Джо Байдена 20 января. Американские СМИ отдают победу на президентских выборах демократу Байдену, однако победитель пока официально не назван. Сам Байден уже заявил о победе. Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В рамках этого соглашения американские военные покинули пять баз в Афганистане.По словам госсекретаря Майка Помпео, США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.

https://ria.ru/20201114/voyska-1584614585.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/afganistan-1577113120.html

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ирак

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, ирак, сша, в мире