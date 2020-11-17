США сократят присутствие в Афганистане и Ираке
22:27 17.11.2020 (обновлено: 23:01 17.11.2020)
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Численность американского контингента в Афганистане и Ираке к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране, заявил на брифинге исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.
По его словам, такое решение было принято согласно "распоряжению президента Трампа и плану по перегруппировке сил".
Как подчеркнул Миллер, сокращение американского присутствия в этих государствах соответствует плану и стратегическим интересам США.
Сейчас в Афганистане дислоцированы 4,5 тысячи американских военных, в Ираке — три тысячи.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из этих стран до возможной инаугурации Джо Байдена 20 января. Американские СМИ отдают победу на президентских выборах демократу Байдену, однако победитель пока официально не назван. Сам Байден уже заявил о победе. Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В рамках этого соглашения американские военные покинули пять баз в Афганистане.
По словам госсекретаря Майка Помпео, США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.
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