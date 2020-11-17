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США сократят присутствие в Афганистане и Ираке
США сократят присутствие в Афганистане и Ираке
Численность американского контингента в Афганистане и Ираке к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране, заявил на брифинге исполняющий... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T22:27
2020-11-17T23:01
дональд трамп
министерство обороны сша
афганистан
ирак
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Численность американского контингента в Афганистане и Ираке к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране, заявил на брифинге исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.По его словам, такое решение было принято согласно "распоряжению президента Трампа и плану по перегруппировке сил".Как подчеркнул Миллер, сокращение американского присутствия в этих государствах соответствует плану и стратегическим интересам США.Сейчас в Афганистане дислоцированы 4,5 тысячи американских военных, в Ираке — три тысячи.Ранее ряд СМИ сообщил, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из этих стран до возможной инаугурации Джо Байдена 20 января. Американские СМИ отдают победу на президентских выборах демократу Байдену, однако победитель пока официально не назван. Сам Байден уже заявил о победе. Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В рамках этого соглашения американские военные покинули пять баз в Афганистане.По словам госсекретаря Майка Помпео, США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.
https://ria.ru/20201114/voyska-1584614585.html
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дональд трамп, министерство обороны сша, афганистан, ирак, сша, в мире

США сократят присутствие в Афганистане и Ираке

22:27 17.11.2020 (обновлено: 23:01 17.11.2020)
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Численность американского контингента в Афганистане и Ираке к 15 января сократится до 2,5 тысячи человек в каждой стране, заявил на брифинге исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер.
По его словам, такое решение было принято согласно "распоряжению президента Трампа и плану по перегруппировке сил".
Министр армии США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 13:17
WP: Эспер отправлял Трампу секретное письмо о выводе войск из Афганистана
Как подчеркнул Миллер, сокращение американского присутствия в этих государствах соответствует плану и стратегическим интересам США.
Сейчас в Афганистане дислоцированы 4,5 тысячи американских военных, в Ираке — три тысячи.
Ранее ряд СМИ сообщил, что Пентагону предписано ускорить вывод войск из этих стран до возможной инаугурации Джо Байдена 20 января. Американские СМИ отдают победу на президентских выборах демократу Байдену, однако победитель пока официально не назван. Сам Байден уже заявил о победе. Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. В рамках этого соглашения американские военные покинули пять баз в Афганистане.
По словам госсекретаря Майка Помпео, США планируют полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 18:59
В США раскрыли этапы вывода американских военных из Афганистана
 
Дональд ТрампМинистерство обороны СШААфганистанИракСШАВ мире
 
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