https://ria.ru/20201117/klaster-1584969895.html

Союзное государство обсуждает создание научного кластера в Арктике

Союзное государство обсуждает создание научного кластера в Арктике

Союзное государство ведет переговоры с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также с Росатомом по созданию научного кластера в Арктическом... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:25

2020-11-17T12:25

2020-11-17T12:50

союзное государство

арктика

григорий рапота

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

белоруссия

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новость. Союзное государство ведет переговоры с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также с Росатомом по созданию научного кластера в Арктическом регионе, заявил государственный секретарь объединения Григорий Рапота."Сейчас мы взаимодействуем со специалистами в Росатоме, в министерстве по делам Дальнего Востока и Арктики по созданию такого научного кластера в Арктическом регионе, который бы востребовал все технологические наработки не только в России, но и в республике Беларусь, но и в других странах СНГ для условий Арктики", — сказал Рапота на пресс-конференции."Мне кажется, это интереснейшая тема. Об этом мы сейчас не только говорим, но и предусматриваем оживление деятельности в 2021 году ", — подчеркнул он.Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20201029/belorussiya-1582123928.html

арктика

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, белоруссия