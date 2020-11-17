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Союзное государство обсуждает создание научного кластера в Арктике
Союзное государство обсуждает создание научного кластера в Арктике
Союзное государство ведет переговоры с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также с Росатомом по созданию научного кластера в Арктическом... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:25
2020-11-17T12:50
союзное государство
арктика
григорий рапота
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
москва
белоруссия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новость. Союзное государство ведет переговоры с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также с Росатомом по созданию научного кластера в Арктическом регионе, заявил государственный секретарь объединения Григорий Рапота."Сейчас мы взаимодействуем со специалистами в Росатоме, в министерстве по делам Дальнего Востока и Арктики по созданию такого научного кластера в Арктическом регионе, который бы востребовал все технологические наработки не только в России, но и в республике Беларусь, но и в других странах СНГ для условий Арктики", — сказал Рапота на пресс-конференции."Мне кажется, это интереснейшая тема. Об этом мы сейчас не только говорим, но и предусматриваем оживление деятельности в 2021 году ", — подчеркнул он.Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
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арктика, григорий рапота, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, белоруссия

Союзное государство обсуждает создание научного кластера в Арктике

12:25 17.11.2020 (обновлено: 12:50 17.11.2020)
 
© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля) - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Никита Кузнецов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новость. Союзное государство ведет переговоры с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также с Росатомом по созданию научного кластера в Арктическом регионе, заявил государственный секретарь объединения Григорий Рапота.
"Сейчас мы взаимодействуем со специалистами в Росатоме, в министерстве по делам Дальнего Востока и Арктики по созданию такого научного кластера в Арктическом регионе, который бы востребовал все технологические наработки не только в России, но и в республике Беларусь, но и в других странах СНГ для условий Арктики", — сказал Рапота на пресс-конференции.
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"Мне кажется, это интереснейшая тема. Об этом мы сейчас не только говорим, но и предусматриваем оживление деятельности в 2021 году ", — подчеркнул он.
Пресс-конференция Григория Рапоты прошла в рамках экспертно-медийного форума на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий", которая организована по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".
 
Союзное государствоАрктикаГригорий РапотаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МоскваБелоруссия
 
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