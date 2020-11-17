https://ria.ru/20201117/kino-onlayn-1584873581.html

Идеальный Цыганов и путешествие во времени. Главные фильмы ноября онлайн

Идеальный Цыганов и путешествие во времени. Главные фильмы ноября онлайн

Когда все постепенно снова уходит онлайн, самое время изучить, что показывают в Сети. Не выходя из дома можно увидеть последние премьеры, например, "Нежность" с РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T08:00

2020-11-17T08:00

2020-11-17T08:18

ноа баумбах

константин хабенский

что посмотреть

александр петров (актер)

знаменитости

наоми уоттс

евгений цыганов

культура

кино и сериалы

анна меликян

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда все постепенно снова уходит онлайн, самое время изучить, что показывают в Сети. Не выходя из дома можно увидеть последние премьеры, например, "Нежность" с Исаковой и Цыгановым, "Пока мы молоды" с Беном Стиллером и Наоми Уоттс или драму "Индустрия". О том, что интересного на онлайн-платформах, — в материале РИА Новости.Монохромная нежностьЧерно-белый сериал "Нежность" Анны Меликян вырос из одноименной короткометражки и рассказывает о суровой и строгой Елене Ивановне (Виктория Исакова), которая успешна во всем, кроме любви и отношений.Во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург она встречает мужчину (Евгений Цыганов) и быстро понимает, что он — ее идеал. Но продолжения знакомства из-за нелепой ошибки в номере телефона не случается.Вернувшись в Москву, Елена приступает к поискам. Она пробует все подряд: от камер слежения и эзотерики до помощи подруг и дедукции.Закадровый текст читает Константин Хабенский, он также исполнил одну из ролей (друга Гошу). В сериале участвуют Анна Михалкова, которая играет бойкую подругу главной героини, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд.Визуально сериал необычный — его снимали на айфон. Как рассказывают актеры, это создавало на площадке доверительную атмосферу. Что важно при обсуждении столь деликатных тем — всевозможных предубеждений в поведении мужчин и женщин, погони за стандартами красоты.В сериале 11 эпизодов, они выходит на ivi по четвергам.Конфликт поколенийНовая драматическая комедия мастера мамблкора (независимого кино с небольшим бюджетом и акцентом на естественные диалоги) Ноа Баумбаха "Пока мы молоды" тоже выходит онлайн.Режиссер снова исследует аспекты отношений — на этот раз противоречия между поколениями и влияние успеха и амбиций на жизнь.Джош (Бен Стиллер) и Корнелия (Наоми Уоттс) — семейная пара среднего возраста. Пока их приятели заводят детей, они полностью поглощены работой — съемками документальных фильмов. Джош и Корнелия случайно знакомятся с молодой парой на 20 лет младше. Джейми (Адам Драйвер) тоже снимает документалки, а Дарби (Аманда Сейфрид) делает мороженое. Они живут тем, что старшее поколение отрицает: восхищаются старыми фильмами, коллекционируют виниловые пластинки и видеокассеты.Сначала Джош и Корнелия благодаря этому знакомству снова ощущают себя молодыми, но затем обращают внимание на разницу целей и способов их достиженияКак признается сам Баумбах, этот фильм возник благодаря работам Сидни Поллака, Вуди Аллена, Майка Николса.Баумбах не изменяет себе: в фильме много простых диалогов, узнаваемых жизненных ситуаций и ироничного юмора. "Пока мы молоды" выйдет на okko.tv 30 ноября. Также на платформе будут доступны "Стрельцов" с Александром Петровым (с 16 ноября) и лауреат Венецианского кинофестиваля "Конференция" Ивана И. Твердовского (одновременно с видеосервисом Start с 23 ноября).Индустрия бизнесаДля тех, кто соскучился по толпам и нервным офисным опенспейсам, — сериал "Индустрия".Эта финансовая драма о жестоком и часто токсичном мире больших денег и корпораций. Главные герои, несколько выпускников колледжей, устраиваются на свою первую работу в крупный инвестиционный банк Лондона и пытаются показать, чего они стоят и умеют.Как это часто бывает, сначала молодые люди в восторге от офисов, обставленных современной техникой и живущих в бешеном ритме. Но вскоре они понимают, что корпоративная культура — не только о сделках и процентах, коэффициентах и договорах. А еще это предательства, работа на износ и цинизм.Продюсирует сериал Лина Данэм, создательница комедийного хита "Девочки", так что снят проект красиво, стильно и драматично.Сериал "Индустрия" выходит на "Амедиатеке", "КиноПоиск HD", Wink.Иллюзия свободыПоклонникам "Мы" и "Прочь" должен понравится триллер "Антебеллум".Действие картины происходит в XVIII веке и современности. Вероника (Жанель Монэ) — известная писательница и активистка, мать и жена. Иден (ее тоже играет Монэ) — рабыня на плантации, чья жизнь принадлежит жестоким хозяевам. Но Веронику похищают, и она необъяснимым образом оказывается на месте Иден. Теперь писательница собирает хлопок, опасается надсмотрщиков, пытается разобраться, что же происходит, и планирует побег.Фильм — не только о проблеме расизма, но и о предательстве, человеколюбии, поддержке. Но главное, то, как Вероника связана с Иден, держится в секрете до самого финала.При работе над картиной авторы вдохновлялись "Унесенными ветром" и сказкой про Красную Шапочку. Это заметно в финальной сцене: героиня убегает от преследователей в ярком плаще поверх красного платья времен Гражданской войны.Вообще, все в фильме сделано так, чтобы запугать зрителя: костюмы, декорации и интерьеры в коричневых и зеленых тонах, операторская техника и интригующая музыка.Фильм "Антебеллум" доступен на Apple+, ivi, "КиноПоиск HD", Wink.

https://ria.ru/20201112/kino-1583722207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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