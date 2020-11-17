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https://ria.ru/20201117/kino-onlayn-1584873581.html
Идеальный Цыганов и путешествие во времени. Главные фильмы ноября онлайн
Идеальный Цыганов и путешествие во времени. Главные фильмы ноября онлайн
Когда все постепенно снова уходит онлайн, самое время изучить, что показывают в Сети. Не выходя из дома можно увидеть последние премьеры, например, "Нежность" с РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T08:00
2020-11-17T08:18
ноа баумбах
константин хабенский
что посмотреть
александр петров (актер)
знаменитости
наоми уоттс
евгений цыганов
культура
кино и сериалы
анна меликян
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда все постепенно снова уходит онлайн, самое время изучить, что показывают в Сети. Не выходя из дома можно увидеть последние премьеры, например, "Нежность" с Исаковой и Цыгановым, "Пока мы молоды" с Беном Стиллером и Наоми Уоттс или драму "Индустрия". О том, что интересного на онлайн-платформах, — в материале РИА Новости.Монохромная нежностьЧерно-белый сериал "Нежность" Анны Меликян вырос из одноименной короткометражки и рассказывает о суровой и строгой Елене Ивановне (Виктория Исакова), которая успешна во всем, кроме любви и отношений.Во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург она встречает мужчину (Евгений Цыганов) и быстро понимает, что он — ее идеал. Но продолжения знакомства из-за нелепой ошибки в номере телефона не случается.Вернувшись в Москву, Елена приступает к поискам. Она пробует все подряд: от камер слежения и эзотерики до помощи подруг и дедукции.Закадровый текст читает Константин Хабенский, он также исполнил одну из ролей (друга Гошу). В сериале участвуют Анна Михалкова, которая играет бойкую подругу главной героини, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд.Визуально сериал необычный — его снимали на айфон. Как рассказывают актеры, это создавало на площадке доверительную атмосферу. Что важно при обсуждении столь деликатных тем — всевозможных предубеждений в поведении мужчин и женщин, погони за стандартами красоты.В сериале 11 эпизодов, они выходит на ivi по четвергам.Конфликт поколенийНовая драматическая комедия мастера мамблкора (независимого кино с небольшим бюджетом и акцентом на естественные диалоги) Ноа Баумбаха "Пока мы молоды" тоже выходит онлайн.Режиссер снова исследует аспекты отношений — на этот раз противоречия между поколениями и влияние успеха и амбиций на жизнь.Джош (Бен Стиллер) и Корнелия (Наоми Уоттс) — семейная пара среднего возраста. Пока их приятели заводят детей, они полностью поглощены работой — съемками документальных фильмов. Джош и Корнелия случайно знакомятся с молодой парой на 20 лет младше. Джейми (Адам Драйвер) тоже снимает документалки, а Дарби (Аманда Сейфрид) делает мороженое. Они живут тем, что старшее поколение отрицает: восхищаются старыми фильмами, коллекционируют виниловые пластинки и видеокассеты.Сначала Джош и Корнелия благодаря этому знакомству снова ощущают себя молодыми, но затем обращают внимание на разницу целей и способов их достиженияКак признается сам Баумбах, этот фильм возник благодаря работам Сидни Поллака, Вуди Аллена, Майка Николса.Баумбах не изменяет себе: в фильме много простых диалогов, узнаваемых жизненных ситуаций и ироничного юмора. "Пока мы молоды" выйдет на okko.tv 30 ноября. Также на платформе будут доступны "Стрельцов" с Александром Петровым (с 16 ноября) и лауреат Венецианского кинофестиваля "Конференция" Ивана И. Твердовского (одновременно с видеосервисом Start с 23 ноября).Индустрия бизнесаДля тех, кто соскучился по толпам и нервным офисным опенспейсам, — сериал "Индустрия".Эта финансовая драма о жестоком и часто токсичном мире больших денег и корпораций. Главные герои, несколько выпускников колледжей, устраиваются на свою первую работу в крупный инвестиционный банк Лондона и пытаются показать, чего они стоят и умеют.Как это часто бывает, сначала молодые люди в восторге от офисов, обставленных современной техникой и живущих в бешеном ритме. Но вскоре они понимают, что корпоративная культура — не только о сделках и процентах, коэффициентах и договорах. А еще это предательства, работа на износ и цинизм.Продюсирует сериал Лина Данэм, создательница комедийного хита "Девочки", так что снят проект красиво, стильно и драматично.Сериал "Индустрия" выходит на "Амедиатеке", "КиноПоиск HD", Wink.Иллюзия свободыПоклонникам "Мы" и "Прочь" должен понравится триллер "Антебеллум".Действие картины происходит в XVIII веке и современности. Вероника (Жанель Монэ) — известная писательница и активистка, мать и жена. Иден (ее тоже играет Монэ) — рабыня на плантации, чья жизнь принадлежит жестоким хозяевам. Но Веронику похищают, и она необъяснимым образом оказывается на месте Иден. Теперь писательница собирает хлопок, опасается надсмотрщиков, пытается разобраться, что же происходит, и планирует побег.Фильм — не только о проблеме расизма, но и о предательстве, человеколюбии, поддержке. Но главное, то, как Вероника связана с Иден, держится в секрете до самого финала.При работе над картиной авторы вдохновлялись "Унесенными ветром" и сказкой про Красную Шапочку. Это заметно в финальной сцене: героиня убегает от преследователей в ярком плаще поверх красного платья времен Гражданской войны.Вообще, все в фильме сделано так, чтобы запугать зрителя: костюмы, декорации и интерьеры в коричневых и зеленых тонах, операторская техника и интригующая музыка.Фильм "Антебеллум" доступен на Apple+, ivi, "КиноПоиск HD", Wink.
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ноа баумбах, константин хабенский, что посмотреть , александр петров (актер), знаменитости, наоми уоттс, евгений цыганов, кино и сериалы, анна меликян, юлия пересильд, кинопоиск, аманда сейфрид, бенджамин стиллер, анна михалкова, ингеборга дапкунайте

Идеальный Цыганов и путешествие во времени. Главные фильмы ноября онлайн

08:00 17.11.2020 (обновлено: 08:18 17.11.2020)
 
© Общественное мнение (2020)Кадр из сериала "Нежность"
Кадр из сериала Нежность - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Общественное мнение (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Когда все постепенно снова уходит онлайн, самое время изучить, что показывают в Сети. Не выходя из дома можно увидеть последние премьеры, например, "Нежность" с Исаковой и Цыгановым, "Пока мы молоды" с Беном Стиллером и Наоми Уоттс или драму "Индустрия". О том, что интересного на онлайн-платформах, — в материале РИА Новости.

Монохромная нежность

Черно-белый сериал "Нежность" Анны Меликян вырос из одноименной короткометражки и рассказывает о суровой и строгой Елене Ивановне (Виктория Исакова), которая успешна во всем, кроме любви и отношений.
Во время спонтанной поездки в Санкт-Петербург она встречает мужчину (Евгений Цыганов) и быстро понимает, что он — ее идеал. Но продолжения знакомства из-за нелепой ошибки в номере телефона не случается.
© Общественное мнение (2020)Евгений Цыганов и Виктория Исакова в сериале "Нежность"
Кадр из сериала Нежность - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Общественное мнение (2020)
Евгений Цыганов и Виктория Исакова в сериале "Нежность"
Вернувшись в Москву, Елена приступает к поискам. Она пробует все подряд: от камер слежения и эзотерики до помощи подруг и дедукции.
Закадровый текст читает Константин Хабенский, он также исполнил одну из ролей (друга Гошу). В сериале участвуют Анна Михалкова, которая играет бойкую подругу главной героини, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд.
© Общественное мнение (2020)Кадр из сериала "Нежность"
Кадр из сериала Нежность
1 из 4
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
© Общественное мнение (2020)

Исакова и Хабенский в сериале "Нежность"

Кадр из сериала Нежность
2 из 4

Исакова и Хабенский в сериале "Нежность"

© Общественное мнение (2020)
© Общественное мнение (2020)Кадр из сериала "Нежность"
Кадр из сериала Нежность
3 из 4
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
© Общественное мнение (2020)

На съемках сериала "Нежность"

Кадр из сериала Нежность
4 из 4

На съемках сериала "Нежность"

© Общественное мнение (2020)
1 из 4
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
2 из 4

Исакова и Хабенский в сериале "Нежность"

© Общественное мнение (2020)
3 из 4
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
4 из 4

На съемках сериала "Нежность"

© Общественное мнение (2020)
Визуально сериал необычный — его снимали на айфон. Как рассказывают актеры, это создавало на площадке доверительную атмосферу. Что важно при обсуждении столь деликатных тем — всевозможных предубеждений в поведении мужчин и женщин, погони за стандартами красоты.
В сериале 11 эпизодов, они выходит на ivi по четвергам.

Конфликт поколений

© Scott Rudin Productions (2014)Кадр из фильма "Пока мы молоды"
Кадр из фильма Пока мы молоды - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Scott Rudin Productions (2014)
Кадр из фильма "Пока мы молоды"
Новая драматическая комедия мастера мамблкора (независимого кино с небольшим бюджетом и акцентом на естественные диалоги) Ноа Баумбаха "Пока мы молоды" тоже выходит онлайн.
Режиссер снова исследует аспекты отношений — на этот раз противоречия между поколениями и влияние успеха и амбиций на жизнь.
Джош (Бен Стиллер) и Корнелия (Наоми Уоттс) — семейная пара среднего возраста. Пока их приятели заводят детей, они полностью поглощены работой — съемками документальных фильмов.
© Capella Film

Стиллер и Уоттс в фильме "Пока мы молоды"

Кадр из фильма Пока мы молоды
1 из 3

Стиллер и Уоттс в фильме "Пока мы молоды"

© Capella Film
© Capella Film

Драйвер в фильме "Пока мы молоды"

Кадр из фильма Пока мы молоды
2 из 3

Драйвер в фильме "Пока мы молоды"

© Capella Film
© Capella FilmКадр из фильма "Пока мы молоды"
Кадр из фильма Пока мы молоды
3 из 3
Кадр из фильма "Пока мы молоды"
© Capella Film
1 из 3

Стиллер и Уоттс в фильме "Пока мы молоды"

© Capella Film
2 из 3

Драйвер в фильме "Пока мы молоды"

© Capella Film
3 из 3
Кадр из фильма "Пока мы молоды"
© Capella Film
Джош и Корнелия случайно знакомятся с молодой парой на 20 лет младше. Джейми (Адам Драйвер) тоже снимает документалки, а Дарби (Аманда Сейфрид) делает мороженое. Они живут тем, что старшее поколение отрицает: восхищаются старыми фильмами, коллекционируют виниловые пластинки и видеокассеты.
Сначала Джош и Корнелия благодаря этому знакомству снова ощущают себя молодыми, но затем обращают внимание на разницу целей и способов их достижения
Как признается сам Баумбах, этот фильм возник благодаря работам Сидни Поллака, Вуди Аллена, Майка Николса.

"В 1980-х годах у них получались комедии, которые находятся в мейнстриме, но при этом тонки и остроумны", — поясняет режиссер.

© Capella FilmКадр из фильма "Пока мы молоды"
Кадр из фильма Пока мы молоды - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Capella Film
Кадр из фильма "Пока мы молоды"
Баумбах не изменяет себе: в фильме много простых диалогов, узнаваемых жизненных ситуаций и ироничного юмора.
"Пока мы молоды" выйдет на okko.tv 30 ноября. Также на платформе будут доступны "Стрельцов" с Александром Петровым (с 16 ноября) и лауреат Венецианского кинофестиваля "Конференция" Ивана И. Твердовского (одновременно с видеосервисом Start с 23 ноября).

Индустрия бизнеса

© Home Box Office (2020)Кадр из сериала "Индустрия"
Кадр из сериала Индустрия - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Home Box Office (2020)
Кадр из сериала "Индустрия"
Для тех, кто соскучился по толпам и нервным офисным опенспейсам, — сериал "Индустрия".
Эта финансовая драма о жестоком и часто токсичном мире больших денег и корпораций. Главные герои, несколько выпускников колледжей, устраиваются на свою первую работу в крупный инвестиционный банк Лондона и пытаются показать, чего они стоят и умеют.
© Home Box Office (2020)Кадр из сериала "Индустрия"
Кадр из сериала Индустрия - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Home Box Office (2020)
Кадр из сериала "Индустрия"
Как это часто бывает, сначала молодые люди в восторге от офисов, обставленных современной техникой и живущих в бешеном ритме. Но вскоре они понимают, что корпоративная культура — не только о сделках и процентах, коэффициентах и договорах. А еще это предательства, работа на износ и цинизм.
© Home Box Office (2020)Кадр из сериала "Индустрия"
Кадр из сериала Индустрия
1 из 4
Кадр из сериала "Индустрия"
© Home Box Office (2020)
© Home Box Office (2020)

Сцена из сериала "Индустрия"

Кадр из сериала Индустрия
2 из 4

Сцена из сериала "Индустрия"

© Home Box Office (2020)
© Home Box Office (2020)

Фрагмент из сериала "Индустрия"

Кадр из сериала Индустрия
3 из 4

Фрагмент из сериала "Индустрия"

© Home Box Office (2020)
© Home Box Office (2020)Кадр из сериала "Индустрия"
Кадр из сериала Индустрия
4 из 4
Кадр из сериала "Индустрия"
© Home Box Office (2020)
1 из 4
Кадр из сериала "Индустрия"
© Home Box Office (2020)
2 из 4

Сцена из сериала "Индустрия"

© Home Box Office (2020)
3 из 4

Фрагмент из сериала "Индустрия"

© Home Box Office (2020)
4 из 4
Кадр из сериала "Индустрия"
© Home Box Office (2020)
Продюсирует сериал Лина Данэм, создательница комедийного хита "Девочки", так что снят проект красиво, стильно и драматично.
Сериал "Индустрия" выходит на "Амедиатеке", "КиноПоиск HD", Wink.

Иллюзия свободы

© Lionsgate (2020)Кадр из фильма "Антебеллум"
Кадр из фильма Антебеллум - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Lionsgate (2020)
Кадр из фильма "Антебеллум"
Поклонникам "Мы" и "Прочь" должен понравится триллер "Антебеллум".
Действие картины происходит в XVIII веке и современности. Вероника (Жанель Монэ) — известная писательница и активистка, мать и жена. Иден (ее тоже играет Монэ) — рабыня на плантации, чья жизнь принадлежит жестоким хозяевам. Но Веронику похищают, и она необъяснимым образом оказывается на месте Иден. Теперь писательница собирает хлопок, опасается надсмотрщиков, пытается разобраться, что же происходит, и планирует побег.
© Lionsgate (2020)

Кадр из фильма "Антебеллум"

Кадр из фильма Антебеллум
1 из 3

Кадр из фильма "Антебеллум"

© Lionsgate (2020)
© Lionsgate (2020)

Монэ в фильме "Антебеллум"

Кадр из фильма Антебеллум
2 из 3

Монэ в фильме "Антебеллум"

© Lionsgate (2020)
© Lionsgate (2020)

Сцена из фильма "Антебеллум"

Кадр из фильма Антебеллум
3 из 3

Сцена из фильма "Антебеллум"

© Lionsgate (2020)
1 из 3

Кадр из фильма "Антебеллум"

© Lionsgate (2020)
2 из 3

Монэ в фильме "Антебеллум"

© Lionsgate (2020)
3 из 3

Сцена из фильма "Антебеллум"

© Lionsgate (2020)
Фильм — не только о проблеме расизма, но и о предательстве, человеколюбии, поддержке. Но главное, то, как Вероника связана с Иден, держится в секрете до самого финала.
При работе над картиной авторы вдохновлялись "Унесенными ветром" и сказкой про Красную Шапочку. Это заметно в финальной сцене: героиня убегает от преследователей в ярком плаще поверх красного платья времен Гражданской войны.
© Lionsgate (2020)Кадр из фильма "Антебеллум"
Кадр из фильма Антебеллум - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Lionsgate (2020)
Кадр из фильма "Антебеллум"
Вообще, все в фильме сделано так, чтобы запугать зрителя: костюмы, декорации и интерьеры в коричневых и зеленых тонах, операторская техника и интригующая музыка.
Фильм "Антебеллум" доступен на Apple+, ivi, "КиноПоиск HD", Wink.
Кадр из фильма Ещё по одной - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 08:00Культура
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КультураНоа БаумбахКонстантин Хабенскийчто посмотретьАлександр Петров (актер)ЗнаменитостиНаоми УоттсЕвгений ЦыгановКино и сериалыАнна МеликянЮлия ПересильдКинопоискАманда СейфридБенджамин СтиллерАнна МихалковаИнгеборга Дапкунайте
 
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