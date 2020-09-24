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https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html
Сказки про футбол и Русалочку, комедия с Орейро. Кино недели
На этой неделе в прокате сразу две сказки: "Стрельцов" по мотивам биографии знаменитого футболиста с Александром Петровым в главной роли и "Ундина" —... РИА Новости, 24.09.2020
2020-09-24T08:00
2020-09-24T08:00
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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе в прокате сразу две сказки: "Стрельцов" по мотивам биографии знаменитого футболиста с Александром Петровым в главной роли и "Ундина" — современная версия "Русалочки" в Берлине. Кроме того, Наталия Орейро будет смешить в "Супер крейзи", а Джуд Лоу — пугать в "Гнезде". О лучших киноновинках — в материале РИА Новости.Сказка про футболГлавная российская премьера — байопик о жизни и карьере великого футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли.Авторы утверждают, что фильм — для семейной аудитории и любых возрастов, но не все детально знакомы с биографией спортсмена. Может быть, это и хорошо, ведь картина получилась по мотивам жизни футболиста. Так что ее стоит рассматривать как отдельное, независимое произведение.Режиссер Илья Учитель (сын Алексея Учителя) показал, как начинал карьеру нападающий футбольного клуба "Торпедо" и сборной СССР. А потом, после тюремного заключения по сфабрикованному обвинению, вернулся на поле.Футбола в картине много, что естественно. Кастинг на роли спортсменов был долгим и упорным. "Одно из обязательных условий — умение играть, как минимум попадать по мячу", — шутит Учитель.В итоге роль досталась Петрову, который в детстве посещал футбольную секцию, а потом играл в Переславле-Залесском за команду "Славич".Отдельный бонус фильма — то, как показана эпоха стиляг, а еще интересные съемки футбольных матчей (поскольку все игры Стрельцова невозможно документально восстановить, режиссер реконструировал знаменитые голы Марадоны и Зидана).Джуд Лоу обманываетМрачная дама "Гнездо" Шона Дуркина, мастера фильмов о семейных проблемах, заставит переживать и ностальгировать.Джуд Лоу играет афериста-брокера по имени Рори. Он с женой Эллисон (Керри Кун) и двумя детьми живет с Америке в особняке с бассейном и мается от скуки. Рори уговаривает семью переехать в Англию, чтобы "делать настоящие дела". Элисон сомневается — за десять лет они срывались с места четыре раза, но лучше не становилось.Однако Рори включает обаяние, и семья перебирается через океан. Обживается в гигантском (и жутком) поместье XVIII века, дети идут в престижные частные школы, а Эллисон занимается домашними делами и постройкой конюшни для своей любимой лошади.Вот только одержимость Рори богатством ни к чему хорошему не приводит. Сначала он преувеличивает свои достижения на работе, потом что-то недоговаривает жене, и в итоге ложь перевешивает все его добрые намерения.Важно, что события происходят в 1986 году. Дуркин намеренно подчеркивает разницу между США и Англией (основываясь на собственном опыте переездов из одной страны в другую). Фильм демонстрирует отличия в образе жизни двух стран и способах ведения бизнеса.Эллисон днем работает на соседней ферме, а вечером в шикарном платье, шубе и с витиеватой прической подыгрывает вранью мужа на светском приеме. Впрочем, и ее терпение не вечно: одиночество, отдаляющиеся от нее дети, трагическая потеря возьмут свое."Гнездо" наталкивает на обсуждение вопросов статуса мужчины в обществе и гендерных ролей, погони за американской мечтой. Похоже, сейчас самое время порефлексировать и осмыслить такие свежие в ощущениях, но при этом далекие события 1980-х.Новая Русалочка в БерлинеТрогательная версия всем известной сказки про Русалочку — "Ундина" Кристиана Петцольда. Самый мистический фильм 70-го Берлинале заслуженно получил "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль.Красавица Ундина (Паула Бир) лучше всех знает архитектуру Восточного и Западного Берлина: она экскурсовод в одном из музеев города. Ее рассказы завораживают посетителей, а особенно одного из них. Аквалангист Кристоф (Франц Роговски) издалека восхищается девушкой. Но после того как Ундину бросает парень, Кристоф решает обратить на себя внимание. Первое столкновение героев — один из самых впечатляющих, громких моментов фильма.Это романтичная история на фоне современного Берлина с его шумными кафе, вездесущим наземным метро, нежными рассветами, таинственными ночами и романтичными озерами. Петцольд, как истинный представитель Берлинской школы, излагает ее, как бы наблюдая за героями со стороны.На этот фильм его вдохновил рассказ Ингеборг Бахман "Ундина уходит" — монолог девушки, разочаровавшейся в мужчинах. Так что и на экране есть место драме, душевным переживаниям в стиле эпохи романтизма, странным совпадениям и речным духам из немецких сказок.Можно, конечно, не искать скрытых смыслов и подтекстов, а просто сосредоточиться на романтической линии — в этот раз у Петцольда она получилась особенно красивой.Супер-НаташаЗвезда "Дикого ангела", частая гостья в России, латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро — снова на экранах. На этот раз с фильмом с говорящим названием "Супер крейзи".Главная героиня фильма, Пилар (Орейро), живет почти идеальной жизнью. Успешно трудится в рекламном агентстве, любит супруга и думает, что всем довольна. Но однажды Пилар понимает, что все не так. Муж не помогает по дому и не платит по счетам, на работе появляется более молодая и перспективная девушка, которая может ее "подвинуть". Ко всему этому до героини доходит, что она никогда не говорила то, чего на самом деле хочет, а окружающие игнорируют ее мнение и желания.Пилар узнает о таинственном обряде, способном изменить ее жизнь, проводит его и пускается во все тяжкие.Теперь она делает только то, о чем давно мечтала, говорит, что на самом деле думает. Семья и друзья в шоке от ее поведения. Жизнь героини превращается в странный калейдоскоп, а потом возникают сомнения, правильно ли она поступает. В общем, все в лучших традициях "Дикого ангела". Весело, сумбурно и страстно.
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что посмотреть , лучшие фильмы, фильмы 2020, фильмы, кино и сериалы, зинедин зидан, эдуард стрельцов, александр петров (актер), знаменитости, джуд лоу, алексей учитель, наталия орейро, сша, берлин (город)

Сказки про футбол и Русалочку, комедия с Орейро. Кино недели

08:00 24.09.2020
3595
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Стрельцов"
Кадр из фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
© Централ Партнершип (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокате сразу две сказки: "Стрельцов" по мотивам биографии знаменитого футболиста с Александром Петровым в главной роли и "Ундина" — современная версия "Русалочки" в Берлине. Кроме того, Наталия Орейро будет смешить в "Супер крейзи", а Джуд Лоу — пугать в "Гнезде". О лучших киноновинках — в материале РИА Новости.

Сказка про футбол

Главная российская премьера — байопик о жизни и карьере великого футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли.
Авторы утверждают, что фильм — для семейной аудитории и любых возрастов, но не все детально знакомы с биографией спортсмена. Может быть, это и хорошо, ведь картина получилась по мотивам жизни футболиста. Так что ее стоит рассматривать как отдельное, независимое произведение.
Режиссер Илья Учитель (сын Алексея Учителя) показал, как начинал карьеру нападающий футбольного клуба "Торпедо" и сборной СССР. А потом, после тюремного заключения по сфабрикованному обвинению, вернулся на поле.
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Стрельцов"
Кадр из фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Централ Партнершип (2020)
Кадр из фильма "Стрельцов"

"Это история, вдохновленная судьбой и личностью Эдуарда Стрельцова, — цитируют прокатчики режиссера. — Конечно, он и выглядел по-другому — был огромный богатырь с ногами с целого Сашу Петрова, — и какие-то события мы додумали и перетасовали. Но, когда ты включаешься в просмотр фильма, через минуту забываешь о вольностях и несхожести, настолько Саша замечательный актер".

Футбола в картине много, что естественно. Кастинг на роли спортсменов был долгим и упорным. "Одно из обязательных условий — умение играть, как минимум попадать по мячу", — шутит Учитель.
В итоге роль досталась Петрову, который в детстве посещал футбольную секцию, а потом играл в Переславле-Залесском за команду "Славич".
© Централ Партнершип (2020)

Петров в фильме "Стрельцов"

Кадр из фильма Стрельцов
1 из 6

Петров в фильме "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Стрельцов"
Кадр из фильма Стрельцов
2 из 6
Кадр из фильма "Стрельцов"
© Централ Партнершип (2020)
© Централ Партнершип (2020)

Сцена из фильма "Стрельцов"

Кадр из фильма Стрельцов
3 из 6

Сцена из фильма "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)
© Централ Партнершип (2020)

Стася Милославская и Александр Петров в фильме "Стрельцов"

Кадр из фильма Стрельцов
4 из 6

Стася Милославская и Александр Петров в фильме "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Стрельцов"
Кадр из фильма Стрельцов
5 из 6
Кадр из фильма "Стрельцов"
© Централ Партнершип (2020)
© Централ Партнершип (2020)

Сцена из фильма "Стрельцов"

Кадр из фильма Стрельцов
6 из 6

Сцена из фильма "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)
1 из 6

Петров в фильме "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)
2 из 6
Кадр из фильма "Стрельцов"
© Централ Партнершип (2020)
3 из 6

Сцена из фильма "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)
4 из 6

Стася Милославская и Александр Петров в фильме "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)
5 из 6
Кадр из фильма "Стрельцов"
© Централ Партнершип (2020)
6 из 6

Сцена из фильма "Стрельцов"

© Централ Партнершип (2020)

"В кино всегда интересно наблюдать за невероятными судьбами и личностями: как легендарные люди живут, преодолевают трудности, любят, — говорит Петров. — Да, наш герой — футболист, но с таким же успехом он мог бы быть певцом или кем угодно, потому что тут не футбол на первом месте, не какое-то спортивное или другое профессиональное достижение. Это кино об удивительной трагической судьбе конкретного человека: как он жил, как любил, как побеждал систему".

Отдельный бонус фильма — то, как показана эпоха стиляг, а еще интересные съемки футбольных матчей (поскольку все игры Стрельцова невозможно документально восстановить, режиссер реконструировал знаменитые голы Марадоны и Зидана).

Джуд Лоу обманывает

Мрачная дама "Гнездо" Шона Дуркина, мастера фильмов о семейных проблемах, заставит переживать и ностальгировать.
Джуд Лоу играет афериста-брокера по имени Рори. Он с женой Эллисон (Керри Кун) и двумя детьми живет с Америке в особняке с бассейном и мается от скуки. Рори уговаривает семью переехать в Англию, чтобы "делать настоящие дела". Элисон сомневается — за десять лет они срывались с места четыре раза, но лучше не становилось.
© BBC Films (2020)

Лоу и Кун в фильме "Гнездо"

Кадр из фильма Гнездо
1 из 3

Лоу и Кун в фильме "Гнездо"

© BBC Films (2020)
© BBC Films (2020)

Лоу в фильме "Гнездо"

Кадр из фильма Гнездо
2 из 3

Лоу в фильме "Гнездо"

© BBC Films (2020)
© BBC Films (2020)Кадр из фильма "Гнездо"
Кадр из фильма Гнездо
3 из 3
Кадр из фильма "Гнездо"
© BBC Films (2020)
1 из 3

Лоу и Кун в фильме "Гнездо"

© BBC Films (2020)
2 из 3

Лоу в фильме "Гнездо"

© BBC Films (2020)
3 из 3
Кадр из фильма "Гнездо"
© BBC Films (2020)
Однако Рори включает обаяние, и семья перебирается через океан. Обживается в гигантском (и жутком) поместье XVIII века, дети идут в престижные частные школы, а Эллисон занимается домашними делами и постройкой конюшни для своей любимой лошади.
Вот только одержимость Рори богатством ни к чему хорошему не приводит. Сначала он преувеличивает свои достижения на работе, потом что-то недоговаривает жене, и в итоге ложь перевешивает все его добрые намерения.
Важно, что события происходят в 1986 году. Дуркин намеренно подчеркивает разницу между США и Англией (основываясь на собственном опыте переездов из одной страны в другую). Фильм демонстрирует отличия в образе жизни двух стран и способах ведения бизнеса.
© BBC Films (2020)Кадр из фильма "Гнездо"
Кадр из фильма Гнездо - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© BBC Films (2020)
Кадр из фильма "Гнездо"
Эллисон днем работает на соседней ферме, а вечером в шикарном платье, шубе и с витиеватой прической подыгрывает вранью мужа на светском приеме. Впрочем, и ее терпение не вечно: одиночество, отдаляющиеся от нее дети, трагическая потеря возьмут свое.
"Гнездо" наталкивает на обсуждение вопросов статуса мужчины в обществе и гендерных ролей, погони за американской мечтой. Похоже, сейчас самое время порефлексировать и осмыслить такие свежие в ощущениях, но при этом далекие события 1980-х.

Новая Русалочка в Берлине

© Les Films du Losange (2020)Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Les Films du Losange (2020)
Кадр из фильма "Ундина"
Трогательная версия всем известной сказки про Русалочку — "Ундина" Кристиана Петцольда. Самый мистический фильм 70-го Берлинале заслуженно получил "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль.
Красавица Ундина (Паула Бир) лучше всех знает архитектуру Восточного и Западного Берлина: она экскурсовод в одном из музеев города. Ее рассказы завораживают посетителей, а особенно одного из них. Аквалангист Кристоф (Франц Роговски) издалека восхищается девушкой. Но после того как Ундину бросает парень, Кристоф решает обратить на себя внимание. Первое столкновение героев — один из самых впечатляющих, громких моментов фильма.
© Les Films du Losange (2020)

Бир в фильме "Ундина"

Кадр из фильма Ундина
1 из 4

Бир в фильме "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
© Les Films du Losange (2020)

Роговски в фильме "Ундина"

Кадр из фильма Ундина
2 из 4

Роговски в фильме "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
© Les Films du Losange (2020)Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина
3 из 4
Кадр из фильма "Ундина"
© Les Films du Losange (2020)
© Les Films du Losange (2020)

Сцена из фильма "Ундина"

Кадр из фильма Ундина
4 из 4

Сцена из фильма "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
1 из 4

Бир в фильме "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
2 из 4

Роговски в фильме "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
3 из 4
Кадр из фильма "Ундина"
© Les Films du Losange (2020)
4 из 4

Сцена из фильма "Ундина"

© Les Films du Losange (2020)
Это романтичная история на фоне современного Берлина с его шумными кафе, вездесущим наземным метро, нежными рассветами, таинственными ночами и романтичными озерами. Петцольд, как истинный представитель Берлинской школы, излагает ее, как бы наблюдая за героями со стороны.
На этот фильм его вдохновил рассказ Ингеборг Бахман "Ундина уходит" — монолог девушки, разочаровавшейся в мужчинах. Так что и на экране есть место драме, душевным переживаниям в стиле эпохи романтизма, странным совпадениям и речным духам из немецких сказок.
Можно, конечно, не искать скрытых смыслов и подтекстов, а просто сосредоточиться на романтической линии — в этот раз у Петцольда она получилась особенно красивой.
© Les Films du Losange (2020)Кадр из фильма "Ундина"
Кадр из фильма Ундина - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Les Films du Losange (2020)
Кадр из фильма "Ундина"

Супер-Наташа

Звезда "Дикого ангела", частая гостья в России, латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро — снова на экранах. На этот раз с фильмом с говорящим названием "Супер крейзи".
Главная героиня фильма, Пилар (Орейро), живет почти идеальной жизнью. Успешно трудится в рекламном агентстве, любит супруга и думает, что всем довольна. Но однажды Пилар понимает, что все не так. Муж не помогает по дому и не платит по счетам, на работе появляется более молодая и перспективная девушка, которая может ее "подвинуть". Ко всему этому до героини доходит, что она никогда не говорила то, чего на самом деле хочет, а окружающие игнорируют ее мнение и желания.
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)

Орейро в фильме "Супер крейзи"

Кадр из фильма Супер крейзи
1 из 4

Орейро в фильме "Супер крейзи"

© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)Кадр из фильма "Супер крейзи"
Кадр из фильма Супер крейзи
2 из 4
Кадр из фильма "Супер крейзи"
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)Кадр из фильма "Супер крейзи"
Кадр из фильма Супер крейзи
3 из 4
Кадр из фильма "Супер крейзи"
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)

Сцена из фильма "Супер крейзи"

Кадр из фильма Супер крейзи
4 из 4

Сцена из фильма "Супер крейзи"

© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
1 из 4

Орейро в фильме "Супер крейзи"

© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
2 из 4
Кадр из фильма "Супер крейзи"
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
3 из 4
Кадр из фильма "Супер крейзи"
© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
4 из 4

Сцена из фильма "Супер крейзи"

© Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) (2018)
Пилар узнает о таинственном обряде, способном изменить ее жизнь, проводит его и пускается во все тяжкие.
Теперь она делает только то, о чем давно мечтала, говорит, что на самом деле думает. Семья и друзья в шоке от ее поведения. Жизнь героини превращается в странный калейдоскоп, а потом возникают сомнения, правильно ли она поступает. В общем, все в лучших традициях "Дикого ангела". Весело, сумбурно и страстно.
Кадр из фильма После. Глава 2 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 08:00Культура
Джуд Лоу пугается, а подростки влюбляются. Что нового посмотреть
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Культурачто посмотретьлучшие фильмыфильмы 2020фильмыКино и сериалыЗинедин ЗиданЭдуард СтрельцовАлександр Петров (актер)ЗнаменитостиДжуд ЛоуАлексей УчительНаталия ОрейроСШАБерлин (город)
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