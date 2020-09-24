https://ria.ru/20200924/kino-1577655089.html

Сказки про футбол и Русалочку, комедия с Орейро. Кино недели

На этой неделе в прокате сразу две сказки: "Стрельцов" по мотивам биографии знаменитого футболиста с Александром Петровым в главной роли и "Ундина" —... РИА Новости, 24.09.2020

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2020-09-24T08:00

2020-09-24T08:00

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<strong>МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. </strong>На этой неделе в прокате сразу две сказки: "Стрельцов" по мотивам биографии знаменитого футболиста с Александром Петровым в главной роли и "Ундина" — современная версия "Русалочки" в Берлине. Кроме того, Наталия Орейро будет смешить в "Супер крейзи", а Джуд Лоу — пугать в "Гнезде". О лучших киноновинках — в материале РИА Новости.Сказка про футболГлавная российская премьера — байопик о жизни и карьере великого футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли.Авторы утверждают, что фильм — для семейной аудитории и любых возрастов, но не все детально знакомы с биографией спортсмена. Может быть, это и хорошо, ведь картина получилась по мотивам жизни футболиста. Так что ее стоит рассматривать как отдельное, независимое произведение.Режиссер Илья Учитель (сын Алексея Учителя) показал, как начинал карьеру нападающий футбольного клуба "Торпедо" и сборной СССР. А потом, после тюремного заключения по сфабрикованному обвинению, вернулся на поле.Футбола в картине много, что естественно. Кастинг на роли спортсменов был долгим и упорным. "Одно из обязательных условий — умение играть, как минимум попадать по мячу", — шутит Учитель.В итоге роль досталась Петрову, который в детстве посещал футбольную секцию, а потом играл в Переславле-Залесском за команду "Славич".Отдельный бонус фильма — то, как показана эпоха стиляг, а еще интересные съемки футбольных матчей (поскольку все игры Стрельцова невозможно документально восстановить, режиссер реконструировал знаменитые голы Марадоны и Зидана).Джуд Лоу обманываетМрачная дама "Гнездо" Шона Дуркина, мастера фильмов о семейных проблемах, заставит переживать и ностальгировать.Джуд Лоу играет афериста-брокера по имени Рори. Он с женой Эллисон (Керри Кун) и двумя детьми живет с Америке в особняке с бассейном и мается от скуки. Рори уговаривает семью переехать в Англию, чтобы "делать настоящие дела". Элисон сомневается — за десять лет они срывались с места четыре раза, но лучше не становилось.Однако Рори включает обаяние, и семья перебирается через океан. Обживается в гигантском (и жутком) поместье XVIII века, дети идут в престижные частные школы, а Эллисон занимается домашними делами и постройкой конюшни для своей любимой лошади.Вот только одержимость Рори богатством ни к чему хорошему не приводит. Сначала он преувеличивает свои достижения на работе, потом что-то недоговаривает жене, и в итоге ложь перевешивает все его добрые намерения.Важно, что события происходят в 1986 году. Дуркин намеренно подчеркивает разницу между США и Англией (основываясь на собственном опыте переездов из одной страны в другую). Фильм демонстрирует отличия в образе жизни двух стран и способах ведения бизнеса.Эллисон днем работает на соседней ферме, а вечером в шикарном платье, шубе и с витиеватой прической подыгрывает вранью мужа на светском приеме. Впрочем, и ее терпение не вечно: одиночество, отдаляющиеся от нее дети, трагическая потеря возьмут свое."Гнездо" наталкивает на обсуждение вопросов статуса мужчины в обществе и гендерных ролей, погони за американской мечтой. Похоже, сейчас самое время порефлексировать и осмыслить такие свежие в ощущениях, но при этом далекие события 1980-х.Новая Русалочка в БерлинеТрогательная версия всем известной сказки про Русалочку — "Ундина" Кристиана Петцольда. Самый мистический фильм 70-го Берлинале заслуженно получил "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль.Красавица Ундина (Паула Бир) лучше всех знает архитектуру Восточного и Западного Берлина: она экскурсовод в одном из музеев города. Ее рассказы завораживают посетителей, а особенно одного из них. Аквалангист Кристоф (Франц Роговски) издалека восхищается девушкой. Но после того как Ундину бросает парень, Кристоф решает обратить на себя внимание. Первое столкновение героев — один из самых впечатляющих, громких моментов фильма.Это романтичная история на фоне современного Берлина с его шумными кафе, вездесущим наземным метро, нежными рассветами, таинственными ночами и романтичными озерами. Петцольд, как истинный представитель Берлинской школы, излагает ее, как бы наблюдая за героями со стороны.На этот фильм его вдохновил рассказ Ингеборг Бахман "Ундина уходит" — монолог девушки, разочаровавшейся в мужчинах. Так что и на экране есть место драме, душевным переживаниям в стиле эпохи романтизма, странным совпадениям и речным духам из немецких сказок.Можно, конечно, не искать скрытых смыслов и подтекстов, а просто сосредоточиться на романтической линии — в этот раз у Петцольда она получилась особенно красивой.Супер-НаташаЗвезда "Дикого ангела", частая гостья в России, латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро — снова на экранах. На этот раз с фильмом с говорящим названием "Супер крейзи".Главная героиня фильма, Пилар (Орейро), живет почти идеальной жизнью. Успешно трудится в рекламном агентстве, любит супруга и думает, что всем довольна. Но однажды Пилар понимает, что все не так. Муж не помогает по дому и не платит по счетам, на работе появляется более молодая и перспективная девушка, которая может ее "подвинуть". Ко всему этому до героини доходит, что она никогда не говорила то, чего на самом деле хочет, а окружающие игнорируют ее мнение и желания.Пилар узнает о таинственном обряде, способном изменить ее жизнь, проводит его и пускается во все тяжкие.Теперь она делает только то, о чем давно мечтала, говорит, что на самом деле думает. Семья и друзья в шоке от ее поведения. Жизнь героини превращается в странный калейдоскоп, а потом возникают сомнения, правильно ли она поступает. В общем, все в лучших традициях "Дикого ангела". Весело, сумбурно и страстно.

https://ria.ru/20200916/kino-1577268360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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