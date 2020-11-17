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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201117/khramy-1585059753.html
В РПЦ заявили о неправомочности закрытия храмов без введения режима ЧС
В РПЦ заявили о неправомочности закрытия храмов без введения режима ЧС
Храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T18:31
2020-11-17T18:31
религия и мировоззрение
московский патриархат
владимир легойда
русская православная церковь
лдпр
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил закрыть храмы на время пандемии коронавируса, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности."Непонятно, откуда вывод о несоблюдении мер безопасности в храмах… Как можно предположить, он давно не посещал храма, раз делает такие заявления. Но ведь никто и не заставляет его быть прихожанином, просим лишь о том, чтобы он не препятствовал другим жить полноценной жизнью христианина", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, Русская православная церковь пошла на "беспрецедентные меры безопасности", которые строго регламентированы оперативно разработанными правилами."Не рестораны, не торговые центры, не общественный транспорт, не парки... Именно открытые храмы почему-то вызывают у некоторых какое-то особенное раздражение. И это притом, что правовых оснований для такого закрытия не существует, поскольку режим чрезвычайного положения никем не вводился", - уточнил Легойда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, лдпр, владимир жириновский, общество

В РПЦ заявили о неправомочности закрытия храмов без введения режима ЧС

18:31 17.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
Прихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил закрыть храмы на время пандемии коронавируса, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности.
"Непонятно, откуда вывод о несоблюдении мер безопасности в храмах… Как можно предположить, он давно не посещал храма, раз делает такие заявления. Но ведь никто и не заставляет его быть прихожанином, просим лишь о том, чтобы он не препятствовал другим жить полноценной жизнью христианина", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, Русская православная церковь пошла на "беспрецедентные меры безопасности", которые строго регламентированы оперативно разработанными правилами.
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"Не рестораны, не торговые центры, не общественный транспорт, не парки... Именно открытые храмы почему-то вызывают у некоторых какое-то особенное раздражение. И это притом, что правовых оснований для такого закрытия не существует, поскольку режим чрезвычайного положения никем не вводился", - уточнил Легойда.

Никто не может запретить соборной молитвы, особенно в условиях, когда угрозу заражения можно минимизировать.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда выступает с заявлением перед журналистами по результатам прошедшего в Минске выездного заседания Священного синода Русской православной церкви
Владимир Легойда
председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ
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