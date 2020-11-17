В РПЦ заявили о неправомочности закрытия храмов без введения режима ЧС
© РИА Новости / Сергей ПятаковПрихожанка в соборе Казанской Иконы Божией Матери на Красной площади в Москве
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил закрыть храмы на время пандемии коронавируса, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности.
"Непонятно, откуда вывод о несоблюдении мер безопасности в храмах… Как можно предположить, он давно не посещал храма, раз делает такие заявления. Но ведь никто и не заставляет его быть прихожанином, просим лишь о том, чтобы он не препятствовал другим жить полноценной жизнью христианина", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, Русская православная церковь пошла на "беспрецедентные меры безопасности", которые строго регламентированы оперативно разработанными правилами.
"Не рестораны, не торговые центры, не общественный транспорт, не парки... Именно открытые храмы почему-то вызывают у некоторых какое-то особенное раздражение. И это притом, что правовых оснований для такого закрытия не существует, поскольку режим чрезвычайного положения никем не вводился", - уточнил Легойда.
Никто не может запретить соборной молитвы, особенно в условиях, когда угрозу заражения можно минимизировать.
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