https://ria.ru/20201117/khramy-1585059753.html

В РПЦ заявили о неправомочности закрытия храмов без введения режима ЧС

В РПЦ заявили о неправомочности закрытия храмов без введения режима ЧС

Храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T18:31

2020-11-17T18:31

2020-11-17T18:31

религия и мировоззрение

московский патриархат

владимир легойда

русская православная церковь

лдпр

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Храмы Русской православной церкви не могут закрыть, пока не введен режим ЧС, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил закрыть храмы на время пандемии коронавируса, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности."Непонятно, откуда вывод о несоблюдении мер безопасности в храмах… Как можно предположить, он давно не посещал храма, раз делает такие заявления. Но ведь никто и не заставляет его быть прихожанином, просим лишь о том, чтобы он не препятствовал другим жить полноценной жизнью христианина", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, Русская православная церковь пошла на "беспрецедентные меры безопасности", которые строго регламентированы оперативно разработанными правилами."Не рестораны, не торговые центры, не общественный транспорт, не парки... Именно открытые храмы почему-то вызывают у некоторых какое-то особенное раздражение. И это притом, что правовых оснований для такого закрытия не существует, поскольку режим чрезвычайного положения никем не вводился", - уточнил Легойда.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201002/rpts-1578134078.html

https://ria.ru/20201112/maski-1584247373.html

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московский патриархат, владимир легойда, русская православная церковь, лдпр, владимир жириновский, общество