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https://ria.ru/20201117/khramy-1584979058.html
Жириновский призвал закрывать храмы на время пандемии
Жириновский призвал закрывать храмы на время пандемии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть храмы на время пандемии, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:58
2020-11-17T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
анна попова
русская православная церковь
лдпр
владимир жириновский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть храмы на время пандемии, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности.Ранее главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви, например, принуждать прихожан и священников носить маски и замерять температуру у сотрудников храмов. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила", поскольку в настоящее время "это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".В частности, предписано допускать в храм только людей в масках. Священнослужителям при общении с прихожанами должны носить маски, в том числе на исповеди, рекомендовано исповедующимся "готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", подчеркивали в РПЦ.В марте в связи с распространением коронавируса синод – высший руководящий орган – РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии. Так, ложку для причастия — лжицу — протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, запивку раздают в одноразовых стаканчиках, а целовать чашу, крест и руку священнослужителю по-прежнему нельзя. Храмовые же помещения постоянно проветривают и убирают.По требованию санитарных властей, службы в столичных храмах шли при закрытых дверях с 13 апреля. В храмы верующих вновь пустили с 6 июня. Исключение было сделано для двух приходов – Богоявленского кафедрального собора в Елохове, который в советское время стал соборным храмом Русской церкви, и Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, они были открыты со 2 июня.С 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах было предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия. 3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на территории Московской области для индивидуальных посещений. Коллективные молитвы обязали проводить в ряде городов Подмосковья при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям. 19 июня коллективные пятничные намазы прошли первые после долгой паузы в ряде регионов России. Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля.24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре. Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/maski-1584247373.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, анна попова, русская православная церковь, лдпр, владимир жириновский, общество

Жириновский призвал закрывать храмы на время пандемии

12:58 17.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал закрыть храмы на время пандемии, так как в них, по его мнению, не соблюдаются ни социальная дистанция, ни необходимые меры безопасности.
"Все церкви надо закрыть любых верований, потому что там скопление людей, там нет социальной дистанции и в основном пожилые. И они умирают, прихожане и священники. Да еще причастие одной ложкой, целуют икону, целуют руку. Что вы делаете? "Вот у нас умирает много священников". Так закройте храмы, поберегите ваших священников", - заявил Жириновский журналистам.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова попросила патриарха Московского и всея Руси Кирилла обеспечить меры профилактики коронавируса в Русской православной церкви, например, принуждать прихожан и священников носить маски и замерять температуру у сотрудников храмов. В связи с этим патриарх Кирилл "благословил строго соблюдать в храмах и монастырях следующие уже известные правила", поскольку в настоящее время "это вопрос послушания Церкви и действенная помощь врачам, пекущимся о нашем здоровье, порой из последних сил".
В частности, предписано допускать в храм только людей в масках. Священнослужителям при общении с прихожанами должны носить маски, в том числе на исповеди, рекомендовано исповедующимся "готовить список совершенных ими грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику", подчеркивали в РПЦ.
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По требованию санитарных властей, службы в столичных храмах шли при закрытых дверях с 13 апреля. В храмы верующих вновь пустили с 6 июня. Исключение было сделано для двух приходов – Богоявленского кафедрального собора в Елохове, который в советское время стал соборным храмом Русской церкви, и Кафедрального соборного храма Христа Спасителя, они были открыты со 2 июня.
С 18 марта Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ приостановило коллективные молитвы в мечетях московского региона. Руководителям структурных подразделений ДУМ, а также главам 55 представительств организации в регионах было предписано пересмотреть свои графики работы, отменить или перенести все публичные мероприятия. 3 июня мечети и мусульманские центры возобновили свою работу на территории Московской области для индивидуальных посещений. Коллективные молитвы обязали проводить в ряде городов Подмосковья при строгом соблюдении санитарных предписаний (медицинские маски, перчатки и социальная дистанция) и исключительно на отрытом воздухе на территориях, прилегающих к мечетям. 19 июня коллективные пятничные намазы прошли первые после долгой паузы в ряде регионов России. Однако Совет улемов Духовного собрания мусульман России рекомендовал мусульманам в регионах РФ не посещать массовые мероприятия во время празднования Курбан-байрама 31 июля.
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24 марта Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии синагог в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Одними из первых прекратили работу синагоги в Ростове-на-Дону, Иркутске, Томске, Биробиджане. С 18 марта была закрыта синагога в Московском еврейском общинном центре. Московские синагоги возобновили свою работу 30 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеАнна ПоповаРусская православная церковьЛДПРВладимир ЖириновскийОбщество
 
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