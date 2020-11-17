https://ria.ru/20201117/karabakh-1585086728.html

Непризнание Карабаха было существенным фактором в конфликте, заявил Путин

Непризнание Карабаха было существенным фактором в конфликте, заявил Путин

Непризнание Нагорного Карабаха, в том числе со стороны Армении, было существенным фактором в ходе кровопролитного конфликта, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T21:43

2020-11-17T21:43

2020-11-17T23:09

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Непризнание Нагорного Карабаха, в том числе со стороны Армении, было существенным фактором в ходе кровопролитного конфликта, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24"."Что касается признания - непризнания Карабаха в качестве независимого самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это без всяких сомнений было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий, на его восприятие", - сказал Путин."Здесь надо прямо говорить, в свое время, после преступных, без всякого сомнения, действий бывшего грузинского руководства, имею в виду нанесение ударов по нашим миротворцам в Южной Осетии, Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии", - добавил он.Путин заявил, что Россия признала справедливым волеизъявление жителей Крыма и их стремление воссоединиться с Россией. Он подчеркнул, что Россия не стесняется говорить об этом прямо. "В отношении Карабаха это сделано не было, и это существенным образом, конечно, оказывало влияние на все происходящие там события", - сказал российский президент.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585081842.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/1585085649.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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Путин: "Факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, накладывал отпечаток на ход событий" Непризнание Нагорного Карабаха, в том числе со стороны Армении, было существенным фактором в ходе кровопролитного конфликта, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается признания - непризнания Карабаха в качестве независимого самостоятельного государства, здесь можно по-разному это оценивать, но это без всяких сомнений было существенным фактором, в том числе и в ходе только что, надеюсь, завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, он существенным образом накладывал отпечаток на ход событий, на его восприятие", - сказал Путин. 2020-11-17T21:43 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире