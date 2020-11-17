https://ria.ru/20201117/karabakh-1585081842.html

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе

Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:52

2020-11-17T20:52

2020-11-17T22:51

ситуация в нагорном карабахе

обсе

нагорный карабах

владимир путин

франция

сша

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году."В 2013 году в рамках группы минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Российский президент напомнил о положениях, которые лежали в основе предложений - возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух районов дополнительно, создание коридора, который соединил бы Карабах и Армению, признание статус кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса, возвращение беженцев с обеих сторон."На мой взгляд, это было бы решением вопроса. К сожалению, мы подходили несколько раз к окончательному решению...На мой взгляд, если бы нам это удалось, удалось бы достигнуть договоренностей войны бы не было. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - заявил Путин.

нагорный карабах

франция

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Путин назвал способ избежать войны в Карабахе Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году. "В 2013 году в рамках группы минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24". 2020-11-17T20:52 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, нагорный карабах, владимир путин, франция, сша, армения, в мире