Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585081842.html
Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:52
2020-11-17T22:51
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
владимир путин
франция
сша
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585093154_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_075e9b962a5e71457abc0a4060b2d75e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году."В 2013 году в рамках группы минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Российский президент напомнил о положениях, которые лежали в основе предложений - возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух районов дополнительно, создание коридора, который соединил бы Карабах и Армению, признание статус кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса, возвращение беженцев с обеих сторон."На мой взгляд, это было бы решением вопроса. К сожалению, мы подходили несколько раз к окончательному решению...На мой взгляд, если бы нам это удалось, удалось бы достигнуть договоренностей войны бы не было. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - заявил Путин.
нагорный карабах
франция
сша
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин назвал способ избежать войны в Карабахе
Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году. "В 2013 году в рамках группы минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
2020-11-17T20:52
true
PT1M20S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585093154_160:0:640:360_1400x0_80_0_0_0393d45ba423ba902b4c1a8cf7d1c4b3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, нагорный карабах, владимир путин, франция, сша, армения, в мире

Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе

20:52 17.11.2020 (обновлено: 22:51 17.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году.
"В 2013 году в рамках группы минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
Российский президент напомнил о положениях, которые лежали в основе предложений - возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух районов дополнительно, создание коридора, который соединил бы Карабах и Армению, признание статус кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса, возвращение беженцев с обеих сторон.
"На мой взгляд, это было бы решением вопроса. К сожалению, мы подходили несколько раз к окончательному решению...На мой взгляд, если бы нам это удалось, удалось бы достигнуть договоренностей войны бы не было. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - заявил Путин.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕНагорный КарабахВладимир ПутинФранцияСШААрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:38Косачев назвал договоренности по Карабаху личным успехом Путина
10:38Госдеп США направит Карабаху новую гуманитарную помощь
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
Лента новостейМолния