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Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
Путин рассказал, как можно было избежать войны в Карабахе
Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:52
2020-11-17T20:52
2020-11-17T22:51
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
владимир путин
франция
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году."В 2013 году в рамках группы минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".Российский президент напомнил о положениях, которые лежали в основе предложений - возвращение пяти контролируемых Арменией районов, а затем и двух районов дополнительно, создание коридора, который соединил бы Карабах и Армению, признание статус кво самого Карабаха, не закрепляя его окончательного статуса, возвращение беженцев с обеих сторон."На мой взгляд, это было бы решением вопроса. К сожалению, мы подходили несколько раз к окончательному решению...На мой взгляд, если бы нам это удалось, удалось бы достигнуть договоренностей войны бы не было. Я и сейчас в этом абсолютно убежден", - заявил Путин.
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Путин назвал способ избежать войны в Карабахе
Президент России Владимир Путин считает, что войны в Карабахе удалось бы избежать, если бы были приняты предложения по урегулированию ситуации, выработанные еще в 2013 году.
"В 2013 году в рамках группы минской ОБСЕ Россия сформулировала условия, которые, на наш взгляд, и с этим, кстати говоря, все участники минской группы, включая сопредседателей, а это, напомню, Россия, Франция и США, согласились и поддержали", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
2020-11-17T20:52
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РИА Новости
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РИА Новости
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обсе, нагорный карабах, владимир путин, франция, сша, армения, в мире