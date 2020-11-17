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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585080783.html
Путин заявил, что даже Армения не признавала независимость Карабаха
Путин заявил, что даже Армения не признавала независимость Карабаха
Даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, это означает, что Азербайджан пытался вернуть свои территории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:43
2020-11-17T21:10
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, это означает, что Азербайджан пытался вернуть свои территории, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".Путин подчеркнул, что Азербайджан - это независимое суверенное государство и "вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным". "Кто же ему может в этом отказать", - сказал президент России.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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лачинский коридор
азербайджан
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин заявил, что даже Армения не признавала независимость Карабаха

20:43 17.11.2020 (обновлено: 21:10 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в 15-м Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в 15-м Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, это означает, что Азербайджан пытался вернуть свои территории, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу О гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 20:36Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин рассказал, что в соглашении по Карабаху борьба шла за каждую фразу
Путин подчеркнул, что Азербайджан - это независимое суверенное государство и "вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным". "Кто же ему может в этом отказать", - сказал президент России.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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