https://ria.ru/20201117/karabakh-1585080783.html

Путин заявил, что даже Армения не признавала независимость Карабаха

Путин заявил, что даже Армения не признавала независимость Карабаха

Даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, это означает, что Азербайджан пытался вернуть свои территории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T20:43

2020-11-17T20:43

2020-11-17T21:10

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Даже Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха, это означает, что Азербайджан пытался вернуть свои территории, заявил президент РФ Владимир Путин."Никто, даже Армения не признала независимость Карабаха. Что это означает с точки зрения международного права? Что Азербайджан возвращал территории, которые он считал, Азербайджан, да и все мировое сообщество считало азербайджанской территорией. Ну и в этой связи он имел право выбрать любого союзника, кто оказывает ему в этом известную помощь", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24".Путин подчеркнул, что Азербайджан - это независимое суверенное государство и "вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным". "Кто же ему может в этом отказать", - сказал президент России.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201117/soglashenie-1585080107.html

лачинский коридор

азербайджан

армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-17T20:43 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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лачинский коридор, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире