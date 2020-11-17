Глава Карабаха заявил, что его семья вернулась в Степанакерт

ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил во вторник, что его семья вернулась в Степанакерт.Он призвал "всех ответственных лиц правительства принять меры для возвращения их семей в родные очаги". "Мы должны продолжать обустраивать Арцах", - сказал Арутюнян.В ноябре часть жителей Степанакерта, в основном женщины и дети, были эвакуированы в Армению.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым, но, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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96
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил во вторник, что его семья вернулась в Степанакерт.
"Сегодня моя семья вернулась в Степанакерт. После больших потрясений Арцах (самоназвание Карабаха - ред.) должен жить, и независимо от сложившейся ситуации мы несомненно построим будущее наших детей", - написал Арутюнян в Facebook.
Он призвал "всех ответственных лиц правительства принять меры для возвращения их семей в родные очаги". "Мы должны продолжать обустраивать Арцах", - сказал Арутюнян.
В ноябре часть жителей Степанакерта, в основном женщины и дети, были эвакуированы в Армению.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым, но, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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