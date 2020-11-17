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Путин заявил, что договоренности по Карабаху соблюдаются
Путин заявил, что договоренности по Карабаху соблюдаются
Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:23
2020-11-17T14:23
2020-11-17T15:34
брикс
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется.Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе."Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента", - сказал Путин.Он упомянул, что все это зафиксировано в трёхстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении."Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - подчеркнул президент РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Достигнуты договоренности о полном прекращении огня" – Путин о ситуации в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется. Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе.
2020-11-17T14:23
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брикс, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
сообщил коллегам по БРИКС
об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе
, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется.
Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе.
"Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента", - сказал Путин.
Он упомянул, что все это зафиксировано в трёхстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана
и премьер-министром Армении
.
"Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - подчеркнул президент РФ.