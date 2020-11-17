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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585002147.html
Путин заявил, что договоренности по Карабаху соблюдаются
Путин заявил, что договоренности по Карабаху соблюдаются
Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:23
2020-11-17T15:34
брикс
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется.Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе."Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента", - сказал Путин.Он упомянул, что все это зафиксировано в трёхстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении."Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - подчеркнул президент РФ.
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60
"Достигнуты договоренности о полном прекращении огня" – Путин о ситуации в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется. Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе.
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брикс, азербайджан, армения, нагорный карабах, владимир путин, в мире

Путин заявил, что договоренности по Карабаху соблюдаются

14:23 17.11.2020 (обновлено: 15:34 17.11.2020)
 
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил коллегам по БРИКС об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе, заявив, что достигнутые договоренности соблюдаются и обстановка в этом районе стабилизируется.
Выступая во вторник на саммите БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, Путин, говоря о глобальной и региональной безопасности, напомнил, что в сентябре в острую фазу перешел конфликт в Нагорном Карабахе.
"Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента", - сказал Путин.
Он упомянул, что все это зафиксировано в трёхстороннем заявлении, подписанном президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении.
"Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется. Таким образом созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - подчеркнул президент РФ.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
Ситуация в Нагорном КарабахеБРИКСАзербайджанАрменияНагорный КарабахВладимир ПутинВ мире
 
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