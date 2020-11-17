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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585001739.html
В Совбезе Армении отметили роль России в установлении мира в Карабахе
В Совбезе Армении отметили роль России в установлении мира в Карабахе
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на заседании секретарей Совбезов ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции, отметил важную роль... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:22
2020-11-17T14:22
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
одкб
армен григорян
ильхам алиев
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на заседании секретарей Совбезов ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции, отметил важную роль России в установлении мира в Нагорном Карабахе."В своем выступлении рассказал о ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате агрессии Азербайджана и Турции, подчеркнув негативное влияние Турции на безопасность региона. Отметил важность роли Российской Федерации в деле установления мира", - написал Григорян в Facebook.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584979402.html
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, одкб, армен григорян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

В Совбезе Армении отметили роль России в установлении мира в Карабахе

14:22 17.11.2020
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
Российский миротворец у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на заседании секретарей Совбезов ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции, отметил важную роль России в установлении мира в Нагорном Карабахе.
"В своем выступлении рассказал о ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе в результате агрессии Азербайджана и Турции, подчеркнув негативное влияние Турции на безопасность региона. Отметил важность роли Российской Федерации в деле установления мира", - написал Григорян в Facebook.

Այսօր առցանց ձևաչափով մասնակցել եմ ՀԱՊԿ անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի նիստին։ Նիստի ընթացքում «Հավաքական...

Опубликовано Արմեն Գրիգորյան / Armen Grigoryan Вторник, 17 ноября 2020 г.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
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