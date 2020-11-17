https://ria.ru/20201117/karabakh-1584979402.html

Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к работе в Карабахе

Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к работе в Карабахе

Москва рассчитывает, что структуры ООН вслед за МККК подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T12:59

2020-11-17T12:59

2020-11-17T12:59

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

юнеско

москва

оон

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что структуры ООН вслед за МККК подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассчитываем, что подключатся и другие гуманитарные структуры, прежде всего структуры Организации Объединенных Наций. Я имею в виду Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов и, конечно же, в Нагорном Карабахе остро стоят также задачи сохранения культурного наследия. И здесь свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО", - сказал он журналистам.От отметил, что МККК давно присутствует в регионе и его опыт может быть полезен для других организаций.По его словам, МККК может сыграть важную роль в преодолении последствий произошедшего в Нагорном Карабахе.

https://ria.ru/20201117/mirotvortsy-1584941343.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, москва, оон, азербайджан, армения, в мире