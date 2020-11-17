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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584979402.html
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к работе в Карабахе
Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к работе в Карабахе
Москва рассчитывает, что структуры ООН вслед за МККК подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T12:59
2020-11-17T12:59
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
юнеско
москва
оон
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что структуры ООН вслед за МККК подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассчитываем, что подключатся и другие гуманитарные структуры, прежде всего структуры Организации Объединенных Наций. Я имею в виду Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов и, конечно же, в Нагорном Карабахе остро стоят также задачи сохранения культурного наследия. И здесь свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО", - сказал он журналистам.От отметил, что МККК давно присутствует в регионе и его опыт может быть полезен для других организаций.По его словам, МККК может сыграть важную роль в преодолении последствий произошедшего в Нагорном Карабахе.
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нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, москва, оон, азербайджан, армения, в мире

Лавров: Москва рассчитывает, что ООН подключится к работе в Карабахе

12:59 17.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Москва рассчитывает, что структуры ООН вслед за МККК подключатся к решению гуманитарных проблем в Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассчитываем, что подключатся и другие гуманитарные структуры, прежде всего структуры Организации Объединенных Наций. Я имею в виду Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Управление по координации гуманитарных вопросов и, конечно же, в Нагорном Карабахе остро стоят также задачи сохранения культурного наследия. И здесь свою роль могла бы сыграть ЮНЕСКО", - сказал он журналистам.
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От отметил, что МККК давно присутствует в регионе и его опыт может быть полезен для других организаций.
"Я думаю, что прекращение боевых действий на основе этих договоренностей, конечно же, открывает дополнительные возможности для работы Международного комитета Красного Креста, который присутствует и в Армении, и в Азербайджане, включая и Нагорный Карабах", - сказал он журналистам.
По его словам, МККК может сыграть важную роль в преодолении последствий произошедшего в Нагорном Карабахе.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахСергей ЛавровЮНЕСКОМоскваООНАзербайджанАрменияВ мире
 
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