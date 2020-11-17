https://ria.ru/20201117/karabakh-1584953234.html

В Ереван прибыли 22 самолета с российскими миротворцами

В Ереван прибыли 22 самолета с российскими миротворцами

Самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили за сутки 22 рейса в Армению в рамках переброски российских миротворцев в Карабах и доставили 64 единицы автомобильной и... РИА Новости, 17.11.2020

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2020-11-17T11:37

ситуация в нагорном карабахе

воздушно-космические силы россии

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили за сутки 22 рейса в Армению в рамках переброски российских миротворцев в Карабах и доставили 64 единицы автомобильной и спецтехники, сообщает Минобороны России."В течение суток с аэродрома "Ульяновск-Восточный" самолетами Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России выполнено 22 самолето-рейса. В Армению доставлено 64 единицы автомобильной и специальной техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы и другая техника материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.Прибывающие в Ереван личный состав и военная техника формируются в колонны для совершения маршей в Нагорный Карабах. На маршрутах следования их прикрытие с воздуха осуществляют вертолеты Ми-8 и Ми-24.В зоне нагорнокарабахского конфликта будет размещен российский миротворческий контингент из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/karabakh-1584793621.html

нагорный карабах

ереван

армения

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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев 2020-11-17T11:07 true PT0M45S

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воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ереван, армения, в мире