https://ria.ru/20201117/karabakh-1584953234.html
В Ереван прибыли 22 самолета с российскими миротворцами
В Ереван прибыли 22 самолета с российскими миротворцами
Самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили за сутки 22 рейса в Армению в рамках переброски российских миротворцев в Карабах и доставили 64 единицы автомобильной и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:07
2020-11-17T11:07
2020-11-17T11:37
ситуация в нагорном карабахе
воздушно-космические силы россии
нагорный карабах
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Самолеты Ил-76 и Ан-124 выполнили за сутки 22 рейса в Армению в рамках переброски российских миротворцев в Карабах и доставили 64 единицы автомобильной и спецтехники, сообщает Минобороны России."В течение суток с аэродрома "Ульяновск-Восточный" самолетами Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России выполнено 22 самолето-рейса. В Армению доставлено 64 единицы автомобильной и специальной техники - бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы и другая техника материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.Прибывающие в Ереван личный состав и военная техника формируются в колонны для совершения маршей в Нагорный Карабах. На маршрутах следования их прикрытие с воздуха осуществляют вертолеты Ми-8 и Ми-24.В зоне нагорнокарабахского конфликта будет размещен российский миротворческий контингент из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/karabakh-1584793621.html
нагорный карабах
ереван
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
Карабах: Вертолеты Ми-8 и Ми-24 прикрывают с воздуха колонны российских миротворцев
2020-11-17T11:07
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В Степанакерте идет ремонт дороги и восстанавливается мирная жизнь
Российское Минобороны предоставило кадры восстановления мирной жизни в Степанакерте.
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воздушно-космические силы россии, нагорный карабах, ереван, армения, в мире