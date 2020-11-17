Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584941135.html
Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
Армянская сторона заявила, что в Нагорном Карабахе после вступления в силу заявления о прекращении военных действий пропали 10 армян, и потребовала от... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:07
2020-11-17T10:07
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
европейский суд
ильхам алиев
баку
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584650447_0:184:3043:1896_1400x0_80_0_0_9330bbde1ba6b735127985a7b3d73654.jpg
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Армянская сторона заявила, что в Нагорном Карабахе после вступления в силу заявления о прекращении военных действий пропали 10 армян, и потребовала от Европейского суда по правам человека защитить их."Сегодня в Европейский суд по правам человека представлено заявление о применении в отношении Азербайджана срочных мер с требованием предпринять шаги по обеспечению права на жизнь 10 граждан, пропавших 11 ноября на участке автодороги Горис-Шуши, и воздержаться от бесчеловечного отношения к ним", - говорится в заявлении представительства Армении в ЕСПЧ, размещенном на странице в Facebook.В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584650447_312:0:3043:2048_1400x0_80_0_0_28fcc575678be73b4b6a14cd7375fc03.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, европейский суд, ильхам алиев, баку, азербайджан, армения, в мире

Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия

10:07 17.11.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Нагорном Карабахе
Контрольно-пропускной пункт в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Армянская сторона заявила, что в Нагорном Карабахе после вступления в силу заявления о прекращении военных действий пропали 10 армян, и потребовала от Европейского суда по правам человека защитить их.
"Сегодня в Европейский суд по правам человека представлено заявление о применении в отношении Азербайджана срочных мер с требованием предпринять шаги по обеспечению права на жизнь 10 граждан, пропавших 11 ноября на участке автодороги Горис-Шуши, и воздержаться от бесчеловечного отношения к ним", - говорится в заявлении представительства Армении в ЕСПЧ, размещенном на странице в Facebook.
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
Беженцы из Нагорного Карабаха, вернувшиеся в Степанакерт из Еревана - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
Вчера, 11:59Ситуация в Нагорном Карабахе
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах
Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЕвропейский судИльхам АлиевБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
09:27Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
09:23Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
09:19Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
Лента новостейМолния