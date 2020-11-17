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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/karabakh-1584921911.html
США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху
США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху
США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:06
2020-11-17T06:28
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
франция
турция
сша
азербайджан
армения
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
россия
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россия, нагорный карабах, франция, турция, сша, азербайджан, армения, в мире

США призвали Россию прояснить роль Турции в соглашении по Карабаху

01:06 17.11.2020 (обновлено: 06:28 17.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы у монастыря Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"Они (Помпео и ле Дриан - ред.) подробно говорили о Нагорном Карабахе. Как сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) они разделили общую точку зрения: что мы по-прежнему привержены нашей роли как сопредседателей процесса Минской группы... признавая действия, предпринятые Россией, которые привели к прекращению огня, которое действительно удержалось на протяжении недели. Но мы также признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции", - сказал представитель госдепа.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахФранцияТурцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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