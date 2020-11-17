Apple признала наличие проблемы с iPhone 12

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новые iPhone 12 могут нарушить работу слуховых аппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте Apple в разделе технической поддержки.Обладатели аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты, предупредили разработчики iPhone. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.Инженеры пообещали в ближайшее время постараться решить эту проблему с выходом нового обновления.Ранее стало известно, что покупатели iPhone 12 столкнулись с дискомфортом при использовании смартфона, вызванном формой корпуса.Люди, получившие новинку от Apple, недовольны тем, что смартфон буквально впивается в руку острыми гранями. Некоторые из пользователей жалуются на следы на ладонях и даже порезы.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 Mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новые iPhone 12 могут нарушить работу слуховых аппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте Apple в разделе технической поддержки.
Обладатели аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты, предупредили разработчики iPhone. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.
Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 Mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.
В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.
Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.
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