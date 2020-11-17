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Apple признала наличие проблемы с iPhone 12
Apple признала наличие проблемы с iPhone 12
Новые iPhone 12 могут нарушить работу слуховых аппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте Apple в разделе технической поддержки. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T02:40
2020-11-17T02:40
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новые iPhone 12 могут нарушить работу слуховых аппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте Apple в разделе технической поддержки.Обладатели аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты, предупредили разработчики iPhone. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.Инженеры пообещали в ближайшее время постараться решить эту проблему с выходом нового обновления.Ранее стало известно, что покупатели iPhone 12 столкнулись с дискомфортом при использовании смартфона, вызванном формой корпуса.Люди, получившие новинку от Apple, недовольны тем, что смартфон буквально впивается в руку острыми гранями. Некоторые из пользователей жалуются на следы на ладонях и даже порезы.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 Mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.
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60
iphone 12, весь мир, apple iphone, apple, технологии, в мире

Apple признала наличие проблемы с iPhone 12

02:40 17.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкiPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новые iPhone 12 могут нарушить работу слуховых аппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте Apple в разделе технической поддержки.
Обладатели аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты, предупредили разработчики iPhone. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.
iPhone 12 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 08:00РИА Наука
iPhone 12 не стоит своих денег? Рассказываем, почему так
Инженеры пообещали в ближайшее время постараться решить эту проблему с выходом нового обновления.
Ранее стало известно, что покупатели iPhone 12 столкнулись с дискомфортом при использовании смартфона, вызванном формой корпуса.
Люди, получившие новинку от Apple, недовольны тем, что смартфон буквально впивается в руку острыми гранями. Некоторые из пользователей жалуются на следы на ладонях и даже порезы.
Покупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 04:06
Названы недостатки нового iPhone
Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 Mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.
В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.
Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.
Дорогой Mini и беспроводная зарядка: чем удивил iPhone 12
© REUTERS / Apple Inc.

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

Смартфон iPhone 12
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

Презентация смартфона iPhone 12
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

Тим Кук во время презентации смартфона iPhone 12
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
© Apple

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

Apple iPhone 12
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
© REUTERS / Apple Inc.

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

Презентация смартфона iPhone 12
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

Умная колонка HomePod mini
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
© AFP 2020 / Apple Inc.

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

Презентация смартфона iPhone 12
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
© REUTERS / Apple Inc.

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

Презентация смартфона iPhone 12
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
1 из 9

Яблочное семейство пополнилось четырьмя новыми моделями: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 и впервые — iPhone 12 Mini.

© REUTERS / Apple Inc.
2 из 9

Смартфоны смогут работать в мобильных сетях пятого поколения. Глава Apple Тим Кук считает это новой эпохой для iPhone.

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc.
3 из 9

Новинки получили OLED-дисплей и сверхпрочную защиту стекла Ceramic Shield. Отличительной чертой дизайна стали плоские края, как у iPhone 4 и iPhone 5.

© REUTERS / Apple Inc.
4 из 9

Все модели построены на базе чипсета Apple A14 Bionic, который в Apple называют самым быстрым из когда-либо устанавливаемых в смартфоны.

© AFP 2020 / Brooks KRAFT / Apple Inc.
5 из 9

Сбылись прогнозы о том, что в комплекте iPhone 12 не будет зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку компактнее.

© Apple
6 из 9

Зато в iPhone появился MagSafe — беспроводная зарядка с магнитными катушками.

© REUTERS / Apple Inc.
7 из 9

На презентации в Купертино показали также умную колонку HomePod mini, которая способна общаться с помощью голосового помощника Siri и отвечать на простые вопросы.

© REUTERS / Apple Inc.
8 из 9

Продажи новых смартфонов Apple начнутся в России 23 октября.

© AFP 2020 / Apple Inc.
9 из 9

За самую дешевую модель придется заплатить 69,99 тысячи рублей, самая дорогая будет стоить от 109,99 тысячи.

© REUTERS / Apple Inc.
 
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