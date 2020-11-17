https://ria.ru/20201117/iphone-1584924463.html

Apple признала наличие проблемы с iPhone 12

Apple признала наличие проблемы с iPhone 12

Новые iPhone 12 могут нарушить работу слуховых аппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте Apple в разделе технической поддержки. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T02:40

2020-11-17T02:40

2020-11-17T02:40

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Новые iPhone 12 могут нарушить работу слуховых аппаратов. Соответствующий документ опубликован на сайте Apple в разделе технической поддержки.Обладатели аппаратов серии iPhone 12 и аксессуаров для слабослышащих могут заметить некоторые аудиоартефакты, предупредили разработчики iPhone. В частности, сопряженная со смартфоном гарнитура может воспроизвести посторонний звук, например, треск или резкий и громкий шум.Инженеры пообещали в ближайшее время постараться решить эту проблему с выходом нового обновления.Ранее стало известно, что покупатели iPhone 12 столкнулись с дискомфортом при использовании смартфона, вызванном формой корпуса.Люди, получившие новинку от Apple, недовольны тем, что смартфон буквально впивается в руку острыми гранями. Некоторые из пользователей жалуются на следы на ладонях и даже порезы.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 Mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.В новых устройствах установлен процессор A14 Bionic, который, по словам компании, является "самым мощным из когда-либо созданных". Камера iPhone 12 улучшена новой функцией HDR 3, позволяющей снимать против источника света.Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.

https://ria.ru/20201022/iphone-1580901234.html

https://ria.ru/20201024/iphone-1581294992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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