Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201117/indiya-1585042747.html
Индия представила свои приоритеты на время председательства в БРИКС
Индия представила свои приоритеты на время председательства в БРИКС
Индия во время председательства в БРИКС в 2021 году направит усилия на укрепление сотрудничества стран организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:20
2020-11-17T17:20
нарендра моди
брикс
воз
мвф
совет безопасности оон
китай
юар
бразилия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585007548_0:107:3060:1828_1400x0_80_0_0_062a5f3d9b158784bf804fa4dc5d65e7.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя – РИА Новости. Индия во время председательства в БРИКС в 2021 году направит усилия на укрепление сотрудничества стран организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.В следующем году Индия станет председателем БРИКС и проведет 13-й саммит объединения. Это станет третьим председательством Индии в организации с момента ее создания, ранее Индия председательствовала в 2012 и 2016 годах."В ходе нашего председательства в 2021 году мы направим свои усилия на укрепление сотрудничества БРИКС по всем трем основным направлениям деятельности организации. Мы будем работать над укреплением солидарности БРИКС и разработаем конкретную основу для этой цели", - сказал Моди, выступая по видеосвязи на саммите лидеров БРИКС.Он также заявил о необходимости реформирования таких структур, как Совет Безопасности ООН, Международный Валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения, и заявил, что надеется в этом на поддержку партнеров по БРИКС."Мы твердо были привержены ценностям Организации Объединенных Наций... Тем не менее, сегодня многосторонняя система испытывает кризис, поднимаются вопросы об авторитете и эффективности институтов глобального управления. Основная причина этого в том, что они должным образом не адаптировались к современным условиям. Даже сегодня они основываются на реалиях, которые были 75 лет назад. Индия полагает, что СБ ООН должен быть реформирован, это необходимо. По этому вопросу мы рассчитываем на поддержку наших партнеров БРИКС. Помимо ООН есть другие международные институты, которые не функционируют в соответствии с современными реалиями. Также необходимы реформы таких институтов, как ВТО, МВФ и ВОЗ", - сказал премьер Индии.Моди также заявил о необходимости борьбы с терроризмом."Терроризм является самой серьезной проблемой современного мира. Нам нужно добиться того, чтобы страны, поддерживающие терроризм, были привлечены к ответственности. Мы удовлетворены тем, что в ходе российского председательства в БРИКС контртеррористическая стратегия организации была финализирована. В ходе своего председательства Индия будет и дальше продвигать данные усилия", - отметил премьер Индии.БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.
https://ria.ru/20201117/briks-1585026061.html
https://ria.ru/20201117/briks-1585025499.html
https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html
китай
юар
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585007548_144:0:2875:2048_1400x0_80_0_0_947f88dea65f772da01a922520fa405c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нарендра моди, брикс, воз, мвф, совет безопасности оон, китай, юар, бразилия, в мире

Индия представила свои приоритеты на время председательства в БРИКС

17:20 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя – РИА Новости. Индия во время председательства в БРИКС в 2021 году направит усилия на укрепление сотрудничества стран организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В следующем году Индия станет председателем БРИКС и проведет 13-й саммит объединения. Это станет третьим председательством Индии в организации с момента ее создания, ранее Индия председательствовала в 2012 и 2016 годах.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 16:15
Путин надеется, что следующий саммит БРИКС пройдет в очном формате
"В ходе нашего председательства в 2021 году мы направим свои усилия на укрепление сотрудничества БРИКС по всем трем основным направлениям деятельности организации. Мы будем работать над укреплением солидарности БРИКС и разработаем конкретную основу для этой цели", - сказал Моди, выступая по видеосвязи на саммите лидеров БРИКС.
Он также заявил о необходимости реформирования таких структур, как Совет Безопасности ООН, Международный Валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения, и заявил, что надеется в этом на поддержку партнеров по БРИКС.
"Мы твердо были привержены ценностям Организации Объединенных Наций... Тем не менее, сегодня многосторонняя система испытывает кризис, поднимаются вопросы об авторитете и эффективности институтов глобального управления. Основная причина этого в том, что они должным образом не адаптировались к современным условиям. Даже сегодня они основываются на реалиях, которые были 75 лет назад. Индия полагает, что СБ ООН должен быть реформирован, это необходимо. По этому вопросу мы рассчитываем на поддержку наших партнеров БРИКС. Помимо ООН есть другие международные институты, которые не функционируют в соответствии с современными реалиями. Также необходимы реформы таких институтов, как ВТО, МВФ и ВОЗ", - сказал премьер Индии.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 16:12
Страны БРИКС приняли ряд документов по итогам саммита
Моди также заявил о необходимости борьбы с терроризмом.
"Терроризм является самой серьезной проблемой современного мира. Нам нужно добиться того, чтобы страны, поддерживающие терроризм, были привлечены к ответственности. Мы удовлетворены тем, что в ходе российского председательства в БРИКС контртеррористическая стратегия организации была финализирована. В ходе своего председательства Индия будет и дальше продвигать данные усилия", - отметил премьер Индии.
БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.
На церемонии открытия 42-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
Вчера, 03:32
Группа БРИКС
 
Нарендра МодиБРИКСВОЗМВФСовет Безопасности ООНКитайЮАРБразилияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Полиция возбудила дело на водителя, въехавшего в людей под Калининградом
10:33МИД: вопрос об увеличении числа миротворцев в Карабахе не стоит
10:28ФНПР: повышение пенсионных накоплений для их выплаты не существенно
10:28Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
10:26В аэропорту "Шереметьево" экстренно сел частный самолет
10:24В Москве оценили ситуацию с нарушениями запрета на работу заведений ночью
10:24Винокур задумался о смене профессии
10:23Матвиенко оценила введение российских миротворцев в Карабах
10:20Совфед одобрил использование российских миротворцев в Карабахе
10:19Рубль снизился к доллару и евро
10:18Обама назвал одну из главных неудач своего президентства
10:10"Аэрофлот" возобновляет полеты в Тегеран
10:08Помпео: США готовы помочь Грузии в углублении евроатлантических связей
10:04В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
10:03В штате Джорджия завершилась проверка аппаратов для обработки бюллетеней
09:55Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
09:52В Совфеде рекомендовали одобрить использование миротворцев в Карабахе
09:50Минтруд поручил проработать варианты выплаты накопительной части пенсии
09:44Совфед получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
09:43Стала известна причина хлопка на судостроительном заводе в Приамурье
Лента новостейМолния