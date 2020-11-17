https://ria.ru/20201117/indiya-1585042747.html

Индия представила свои приоритеты на время председательства в БРИКС

Индия представила свои приоритеты на время председательства в БРИКС

Индия во время председательства в БРИКС в 2021 году направит усилия на укрепление сотрудничества стран организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:20

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2020-11-17T17:20

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 ноя – РИА Новости. Индия во время председательства в БРИКС в 2021 году направит усилия на укрепление сотрудничества стран организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.В следующем году Индия станет председателем БРИКС и проведет 13-й саммит объединения. Это станет третьим председательством Индии в организации с момента ее создания, ранее Индия председательствовала в 2012 и 2016 годах."В ходе нашего председательства в 2021 году мы направим свои усилия на укрепление сотрудничества БРИКС по всем трем основным направлениям деятельности организации. Мы будем работать над укреплением солидарности БРИКС и разработаем конкретную основу для этой цели", - сказал Моди, выступая по видеосвязи на саммите лидеров БРИКС.Он также заявил о необходимости реформирования таких структур, как Совет Безопасности ООН, Международный Валютный фонд, Всемирная торговая организация и Всемирная организация здравоохранения, и заявил, что надеется в этом на поддержку партнеров по БРИКС."Мы твердо были привержены ценностям Организации Объединенных Наций... Тем не менее, сегодня многосторонняя система испытывает кризис, поднимаются вопросы об авторитете и эффективности институтов глобального управления. Основная причина этого в том, что они должным образом не адаптировались к современным условиям. Даже сегодня они основываются на реалиях, которые были 75 лет назад. Индия полагает, что СБ ООН должен быть реформирован, это необходимо. По этому вопросу мы рассчитываем на поддержку наших партнеров БРИКС. Помимо ООН есть другие международные институты, которые не функционируют в соответствии с современными реалиями. Также необходимы реформы таких институтов, как ВТО, МВФ и ВОЗ", - сказал премьер Индии.Моди также заявил о необходимости борьбы с терроризмом."Терроризм является самой серьезной проблемой современного мира. Нам нужно добиться того, чтобы страны, поддерживающие терроризм, были привлечены к ответственности. Мы удовлетворены тем, что в ходе российского председательства в БРИКС контртеррористическая стратегия организации была финализирована. В ходе своего председательства Индия будет и дальше продвигать данные усилия", - отметил премьер Индии.БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.

https://ria.ru/20201117/briks-1585026061.html

https://ria.ru/20201117/briks-1585025499.html

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

китай

юар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нарендра моди, брикс, воз, мвф, совет безопасности оон, китай, юар, бразилия, в мире