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В Госдуму внесли законопроект о требованиях к кандидатам в президенты
В Госдуму внесли законопроект о требованиях к кандидатам в президенты
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:43
2020-11-17T17:43
россия
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел иностранное гражданство или вид жительство, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Также кандидат в президенты обязан проживать на территории России постоянно не менее 25 лет.Авторами проекта являются Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова."Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - сообщил Клишас.При этом, подчеркнул он, требование к кандидату в президенты об отсутствии у него иностранного гражданства не распространяется на российских граждан, ранее имевших гражданство государства, "которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства".
https://ria.ru/20201117/zakonoproekt-1585046928.html
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россия, андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, общество

В Госдуму внесли законопроект о требованиях к кандидатам в президенты

17:43 17.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, запрещающий баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел иностранное гражданство или вид жительство, сообщил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Также кандидат в президенты обязан проживать на территории России постоянно не менее 25 лет.
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Авторами проекта являются Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова.
"Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства", - сообщил Клишас.
При этом, подчеркнул он, требование к кандидату в президенты об отсутствии у него иностранного гражданства не распространяется на российских граждан, ранее имевших гражданство государства, "которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства".
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РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
 
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