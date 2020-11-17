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Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем
Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем
Французские правоохранители утром во вторник приступили к эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T10:45
2020-11-17T10:45
жеральд дарманен
министерство внутренних дел франции
судан
франция
сомали
эфиопия
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Французские правоохранители утром во вторник приступили к эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."По моему поручению префектура полиции Парижа сегодня утром приступает к эвакуации незаконного лагеря, состоящего из 2 тысяч человек, живущих в ужасных санитарных условиях в Сен-Дени. Спасибо мобилизованным силам полиции и сотрудникам служб в регионе Иль-де-Франс, которые обеспечивают их убежище", - написал Дарманен в Twitter.По информации местных СМИ, мигрантам предлагают занять места в автобусах, которые развезут их в 26 центров размещения. Сообщается, что лагерь, образованный в августе, в основном состоит из мужчин-выходцев из Афганистана, а также из Судана, Эфиопии и Сомали.Полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере Парижа, однако они появляются снова. Как правило, люди там живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии, из-за чего "соседями" мигрантов быстро становятся крысы, а между обитателями начинают передаваться различные заболевания.
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судан
франция
сомали
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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, судан, франция, сомали, эфиопия, в мире

Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем

10:45 17.11.2020
 
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБеженцы в Кале во Франции
Беженцы в Кале во Франции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Французские правоохранители утром во вторник приступили к эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"По моему поручению префектура полиции Парижа сегодня утром приступает к эвакуации незаконного лагеря, состоящего из 2 тысяч человек, живущих в ужасных санитарных условиях в Сен-Дени. Спасибо мобилизованным силам полиции и сотрудникам служб в регионе Иль-де-Франс, которые обеспечивают их убежище", - написал Дарманен в Twitter.
По информации местных СМИ, мигрантам предлагают занять места в автобусах, которые развезут их в 26 центров размещения. Сообщается, что лагерь, образованный в августе, в основном состоит из мужчин-выходцев из Афганистана, а также из Судана, Эфиопии и Сомали.
Полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере Парижа, однако они появляются снова. Как правило, люди там живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии, из-за чего "соседями" мигрантов быстро становятся крысы, а между обитателями начинают передаваться различные заболевания.
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Жеральд ДарманенМинистерство внутренних дел ФранцииСуданФранцияСомалиЭфиопияВ мире
 
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