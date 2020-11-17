https://ria.ru/20201117/frantsiya-1584950190.html

Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем

Французская полиция расселит лагерь мигрантов под Парижем

Французские правоохранители утром во вторник приступили к эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T10:45

2020-11-17T10:45

2020-11-17T10:45

жеральд дарманен

министерство внутренних дел франции

судан

франция

сомали

эфиопия

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Французские правоохранители утром во вторник приступили к эвакуации лагеря мигрантов в парижском пригороде Сен-Дени, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен."По моему поручению префектура полиции Парижа сегодня утром приступает к эвакуации незаконного лагеря, состоящего из 2 тысяч человек, живущих в ужасных санитарных условиях в Сен-Дени. Спасибо мобилизованным силам полиции и сотрудникам служб в регионе Иль-де-Франс, которые обеспечивают их убежище", - написал Дарманен в Twitter.По информации местных СМИ, мигрантам предлагают занять места в автобусах, которые развезут их в 26 центров размещения. Сообщается, что лагерь, образованный в августе, в основном состоит из мужчин-выходцев из Афганистана, а также из Судана, Эфиопии и Сомали.Полиция несколько раз в год расселяет лагеря на севере Парижа, однако они появляются снова. Как правило, люди там живут в палатках и самодельных лачугах в условиях антисанитарии, из-за чего "соседями" мигрантов быстро становятся крысы, а между обитателями начинают передаваться различные заболевания.

https://ria.ru/20201030/migratsiya-1582276677.html

судан

франция

сомали

эфиопия

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жеральд дарманен, министерство внутренних дел франции, судан, франция, сомали, эфиопия, в мире