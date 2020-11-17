https://ria.ru/20201117/erdogan-1584922978.html
Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео
Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени на общение с прибывшим в республику госсекретарем США Майком Помпео. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:26
2020-11-17T01:26
2020-11-17T09:40
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени на общение с прибывшим в республику госсекретарем США Майком Помпео.Он признал наличие разногласий между Вашингтоном и Анкарой, но на вопросы о причине случившегося ответил, что дело в графике турецкого лидера."Не думаю, что власти Турции <...> чувствуют, что их оттолкнули. В конечном итоге это был вопрос расписания. И, говоря о сути дела, турки очень хорошо знают, <...> каковы наши взгляды по вопросам, где мы расходимся с ними", — добавил дипломат.Он уточнил, что речь идет о разном восприятии обстановки в таких регионах, как Восточное Средиземноморье, Ливия и Сирия.Помпео прибыл с визитом в Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. При этом посещение столицы Турции Анкары в его графике не запланировано.Кризис в отношениях Турции и США возник после начала поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400. Вашингтон требовал отказаться от сделки. Взамен в Соединенных Штатах предлагали приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае американцы грозились задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
https://ria.ru/20201023/pushkov-1581114525.html
https://ria.ru/20190605/1555033159.html
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майк помпео, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости.
Президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени на общение с прибывшим в республику госсекретарем США Майком Помпео
.
"И госсекретарь, и турецкие официальные лица, включая министра иностранных дел Чавушоглу, и, думаю, также и президента Эрдогана, хотели бы, чтобы это получилось. В результате не получилось. Не получилось в конечном счете, потому что расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры, которые мы заложили в основу визита госсекретаря", — сказал на брифинге в Стамбуле представитель Госдепартамента.
Он признал наличие разногласий между Вашингтоном и Анкарой, но на вопросы о причине случившегося ответил, что дело в графике турецкого лидера.
"Не думаю, что власти Турции <...> чувствуют, что их оттолкнули. В конечном итоге это был вопрос расписания. И, говоря о сути дела, турки очень хорошо знают, <...> каковы наши взгляды по вопросам, где мы расходимся с ними", — добавил дипломат.
Он уточнил, что речь идет о разном восприятии обстановки в таких регионах, как Восточное Средиземноморье, Ливия и Сирия.
Помпео прибыл с визитом в Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. При этом посещение столицы Турции Анкары в его графике не запланировано.
Кризис в отношениях Турции и США возник после начала поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400. Вашингтон требовал отказаться от сделки. Взамен в Соединенных Штатах предлагали приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае американцы грозились задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.