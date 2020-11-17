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Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео
Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени на общение с прибывшим в республику госсекретарем США Майком Помпео. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T01:26
2020-11-17T09:40
майк помпео
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени на общение с прибывшим в республику госсекретарем США Майком Помпео.Он признал наличие разногласий между Вашингтоном и Анкарой, но на вопросы о причине случившегося ответил, что дело в графике турецкого лидера."Не думаю, что власти Турции &lt;...&gt; чувствуют, что их оттолкнули. В конечном итоге это был вопрос расписания. И, говоря о сути дела, турки очень хорошо знают, &lt;...&gt; каковы наши взгляды по вопросам, где мы расходимся с ними", — добавил дипломат.Он уточнил, что речь идет о разном восприятии обстановки в таких регионах, как Восточное Средиземноморье, Ливия и Сирия.Помпео прибыл с визитом в Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. При этом посещение столицы Турции Анкары в его графике не запланировано.Кризис в отношениях Турции и США возник после начала поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400. Вашингтон требовал отказаться от сделки. Взамен в Соединенных Штатах предлагали приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае американцы грозились задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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майк помпео, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, сша, в мире

Эрдоган не нашел времени для встречи с Помпео

01:26 17.11.2020 (обновлено: 09:40 17.11.2020)
 
© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© AP Photo / Turkish Presidency
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ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не нашел времени на общение с прибывшим в республику госсекретарем США Майком Помпео.

"И госсекретарь, и турецкие официальные лица, включая министра иностранных дел Чавушоглу, и, думаю, также и президента Эрдогана, хотели бы, чтобы это получилось. В результате не получилось. Не получилось в конечном счете, потому что расписание президента Эрдогана изменилось и не смогло уложиться в параметры, которые мы заложили в основу визита госсекретаря", — сказал на брифинге в Стамбуле представитель Госдепартамента.

Он признал наличие разногласий между Вашингтоном и Анкарой, но на вопросы о причине случившегося ответил, что дело в графике турецкого лидера.
"Не думаю, что власти Турции <...> чувствуют, что их оттолкнули. В конечном итоге это был вопрос расписания. И, говоря о сути дела, турки очень хорошо знают, <...> каковы наши взгляды по вопросам, где мы расходимся с ними", — добавил дипломат.
Он уточнил, что речь идет о разном восприятии обстановки в таких регионах, как Восточное Средиземноморье, Ливия и Сирия.
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Помпео прибыл с визитом в Стамбул, где должен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем. При этом посещение столицы Турции Анкары в его графике не запланировано.
Кризис в отношениях Турции и США возник после начала поставок Анкаре новейших российских систем ПВО С-400. Вашингтон требовал отказаться от сделки. Взамен в Соединенных Штатах предлагали приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае американцы грозились задержать или вообще отменить продажу туркам новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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