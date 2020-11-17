https://ria.ru/20201117/dzhigarkhanyan-1584960477.html

В Москве проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном

В Москве проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном началась в Московском драматическом театре в присутствии его коллег, друзей, родных и... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T11:42

2020-11-17T11:42

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культура

умер армен джигарханян

ленком

армен джигарханян

ссср

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном началась в Московском драматическом театре в присутствии его коллег, друзей, родных и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.В холле театра установлен портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег, в частности от коллективов Московского драматического театра, театра Маяковского, театра Олега Табакова, "Ленкома", от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и многих других.Гроб с телом артиста установлен на сцене театра. Звучит музыка, на экране показывают фотографии Джигарханяна.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.

https://ria.ru/20201116/dzhigarkhanyan-1584773410.html

ссср

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Кадры церемонии прощания с Арменом Джигарханяном в Москве Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном проходит в Московском драматическом театре в присутствии его коллег, друзей, родных и поклонников творчества. 2020-11-17T11:42 true PT0M11S

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умер армен джигарханян, ленком, армен джигарханян, ссср, общество