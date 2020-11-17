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https://ria.ru/20201117/dzhigarkhanyan-1584960477.html
В Москве проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном
В Москве проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном
Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном началась в Московском драматическом театре в присутствии его коллег, друзей, родных и... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T11:42
2020-11-17T15:59
культура
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общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном началась в Московском драматическом театре в присутствии его коллег, друзей, родных и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.В холле театра установлен портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег, в частности от коллективов Московского драматического театра, театра Маяковского, театра Олега Табакова, "Ленкома", от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и многих других.Гроб с телом артиста установлен на сцене театра. Звучит музыка, на экране показывают фотографии Джигарханяна.Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Кадры церемонии прощания с Арменом Джигарханяном в Москве
Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном проходит в Московском драматическом театре в присутствии его коллег, друзей, родных и поклонников творчества.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
умер армен джигарханян, ленком, армен джигарханян, ссср, общество

В Москве проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном

11:42 17.11.2020 (обновлено: 15:59 17.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном началась в Московском драматическом театре в присутствии его коллег, друзей, родных и поклонников творчества, передает корреспондент РИА Новости.
Джигарханян скончался в субботу на 86-м году жизни.
В холле театра установлен портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег, в частности от коллективов Московского драматического театра, театра Маяковского, театра Олега Табакова, "Ленкома", от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и многих других.
Гроб с телом артиста установлен на сцене театра. Звучит музыка, на экране показывают фотографии Джигарханяна.
Прощание с Арменом Джигарханяном
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.

Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
1 из 11

В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.

Женщина на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном у главного входа в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна в Москве
2 из 11

Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.

Прощание с Арменом Джигарханяном
3 из 11

Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
4 из 11

Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
5 из 11

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.

Участники церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
6 из 11

Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.

Певец Александр Розенбаум и бывшая супруга Армена Джигарханяна Татьяна Власова на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
7 из 11

"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре, актер Евгений Герасимов на церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном
8 из 11

На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Церемония прощания продолжалась более двух часов.

Участники церемонии прощания с актером театра и кино, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
9 из 11

Церемония прощания продолжалась более двух часов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна после церемонии прощания в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
10 из 11

Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Вынос гроба с телом актера театра и кино, народного артиста СССР Армена Джигарханяна после церемонии прощания в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна в Москве
11 из 11

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
1 из 11

В холле Московского драматического театра установили портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 11

Церемония прощания проходила в открытом формате с соблюдением необходимых мер безопасности.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Гроб с телом артиста стоял на сцене театра. На экран проецировали фотографии Джигарханяна.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 11

Проститься с актером пришли многие известные артисты и общественные деятели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на церемонии прощания с артистом отметил, что Армен Джигарханян стал легендой еще при жизни, зрители запоминали все его роли.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 11

Армен Джигарханян был великим мудрецом, который учил студентов не только профессии, но и жизни, рассказал актер Александр Пашутин.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 11

"Очень большой души человек: добрый, красивый, талантливейший, замечательный", — сказал об актере певец Александр Розенбаум.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 11

На доме, где жил актер, может появиться памятная табличка, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Церемония прощания продолжалась более двух часов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Гроб с телом Армена Джигарханяна проводили аплодисментами.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Армен Джигарханян – народный артист СССР, лауреат государственных премий Армянской ССР. Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" III, IV (2005) и II степеней, а также армянским орденом Почета. Джигарханян занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.
Армен Джигарханян на концерте Три века Петербургского балета - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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