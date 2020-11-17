https://ria.ru/20201117/dzhigarkhanyan-1584989514.html

Прощание с Арменом Джигарханяном

Прощание с Арменом Джигарханяном

Родные, друзья, коллеги и зрители простились с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Кадры траурной... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T15:57

2020-11-17T15:57

2020-11-17T18:34

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

александр розенбаум

александр кибовский

умер армен джигарханян

армен джигарханян

москва

фото

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Родные, друзья, коллеги и зрители простились с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который ушел из жизни в субботу в возрасте 85 лет. Кадры траурной церемонии — в фотоленте Ria.ru.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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