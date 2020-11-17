https://ria.ru/20201117/dollar-1584926284.html

Аналитики предсказали падение курса доллара на 20%

Аналитики предсказали падение курса доллара на 20%

Курс доллара в 2021 году может упасть на двадцать процентов, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T04:14

2020-11-17T04:14

2020-11-17T04:14

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

весь мир

citigroup

сша

экономика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Курс доллара в 2021 году может упасть на двадцать процентов, если вакцины от коронавируса получат широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков финансовой корпорации Citigroup.Другим фактором, способным повлиять на курс американской валюты, эксперты называют мягкую политику Федеральной резервной системы США. Из-за низких ставок инвесторы будут вынуждены уйти из американских активов в международные.Bloomberg отмечает снижение индекса доллара к основным мировым валютам по сравнению с мартовскими пиками. При этом аналитики обращают внимание на удешевление иены и казначейских облигаций.По мнению аналитиков Citigroup, сегодня доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов. Так, в 2001 году со вступлением Китая во Всемирную торговую организацию курс доллара падал в течение нескольких лет, что подстегнуло волну глобализации и повысило объемы мировой торговли, оставив закрытую экономику США позади.Новости об успешных испытаниях вакцин вызывают колебания и на российском валютном рынке. Например, 9 ноября, когда Pfizer и BioNTech объявили о 90%-ной эффективности своей вакцины, доллар упал к рублю на 1,45%. А 16 ноября, в день публикации результатов тестов вакцины от Moderna, доллар снижается к рублю на 1,3%, до 76,4 рубля за доллар.На 36 процентовДоллар может упасть на 36% по отношению к евро уже в течение следующего года. Такой прогноз ранее дал главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдалл.Американская валюта упала примерно на 11% от своего пика в 2020 году по сравнению с корзиной основных валют. Ставки хедж-фондов против доллара достигли самого высокого уровня за десять лет, свыше трети фондов заявили, что в текущем полугодии наибольшей популярностью среди их клиентов пользовался шорт (ставка на понижение) на доллар.Вакцины Pfizer и ModernaКомпания Moderna ранее в понедельник объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от COVID (mRNA-1273) с эффективностью 94,5%. Испытания вакцины ведутся с 27 июля, в них участвуют около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе, получавшей плацебо, и только пять случаев в группе, получившей вакцину mRNA-1273.Об успехе третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19, проводимых компанией BioNTech из Майнца и американского фармацевтического концерна Pfizer было заявлено в прошлый понедельник, 9 ноября.Российские вакциныРоссийский "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.На сегодняшний день в России существует три вакцины от коронавируса: института имени Гамалеи "Спутник V", "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" и вакцина Центра имени Чумакова РАН.КоронавирусВсемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Всего заражены более 54 миллионов человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,9 миллиона человек, из которых около 1,45 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 33 тысяч человек. За последние сутки выявили почти 23 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/dollar-1584575758.html

https://ria.ru/20201112/kitay-1584143310.html

https://ria.ru/20201116/sroki-1584913447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, весь мир, citigroup, сша, экономика