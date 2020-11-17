https://ria.ru/20201117/buran-1584995218.html
"Роскосмос" вызвался устроить один из "Буранов" в музей
"Роскосмос" вызвался устроить один из "Буранов" в музей
"Роскосмос" готов помочь российским музейщикам выкупить у Казахстана второй космический челнок "Буран", сообщил во вторник журналистам глава государственной... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T13:57
2020-11-17T13:57
2020-11-17T13:57
риа наука
космос - риа наука
ркк "энергия"
роскосмос
дмитрий рогозин
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байконур (город)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" готов помочь российским музейщикам выкупить у Казахстана второй космический челнок "Буран", сообщил во вторник журналистам глава государственной корпорации Дмитрий Рогозин.В прошлом году он, по собственным словам, просил руководство Казахстана назвать нынешнего владельца "Бурана" (второго рабочего экземпляра плюс макета), но ответ не получил.Первый летный корабль "Буран", который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом хранится там же.Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями - в Германии.Еще один макет "Бурана" долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия" на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве.
https://ria.ru/20201116/buran-1584898587.html
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космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, германия, байконур (город), казахстан