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В БРИКС призвали обсудить протокол Конвенции о бактериологическом оружии
В БРИКС призвали обсудить протокол Конвенции о бактериологическом оружии
Страны БРИКС поддерживают возобновление переговоров по протоколу Конвенции о запрещении разработки, производства бактериологического оружия. РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:32
2020-11-17T17:32
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают возобновление переговоров по протоколу Конвенции о запрещении разработки, производства бактериологического оружия.Соответствующий текст Московской декларации XII саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подчеркиваем фундаментальное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одного из столпов международного режима разоружения и контроля в области ОМУ. Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, включая принятие юридически обязывающего протокола к Конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств. Мы поддерживаем скорейшее возобновление переговоров по подготовке такого протокола", - говорится в декларации.В тексте также подчеркивается, что функции конвенции, в том числе в части, касающейся Совбеза ООН, не должны дублироваться другими механизмами, а усилия по решению вопросов, связанных с выполнением договоренностей, должны соответствовать КБТО.
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брикс, совет безопасности оон, в мире

В БРИКС призвали обсудить протокол Конвенции о бактериологическом оружии

17:32 17.11.2020
 
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают возобновление переговоров по протоколу Конвенции о запрещении разработки, производства бактериологического оружия.
Соответствующий текст Московской декларации XII саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.
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"Мы подчеркиваем фундаментальное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одного из столпов международного режима разоружения и контроля в области ОМУ. Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, включая принятие юридически обязывающего протокола к Конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств. Мы поддерживаем скорейшее возобновление переговоров по подготовке такого протокола", - говорится в декларации.
В тексте также подчеркивается, что функции конвенции, в том числе в части, касающейся Совбеза ООН, не должны дублироваться другими механизмами, а усилия по решению вопросов, связанных с выполнением договоренностей, должны соответствовать КБТО.
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