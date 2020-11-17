https://ria.ru/20201117/briks-1585047550.html

В БРИКС призвали обсудить протокол Конвенции о бактериологическом оружии

В БРИКС призвали обсудить протокол Конвенции о бактериологическом оружии

Страны БРИКС поддерживают возобновление переговоров по протоколу Конвенции о запрещении разработки, производства бактериологического оружия. РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T17:32

2020-11-17T17:32

2020-11-17T17:32

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС поддерживают возобновление переговоров по протоколу Конвенции о запрещении разработки, производства бактериологического оружия.Соответствующий текст Московской декларации XII саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля."Мы подчеркиваем фундаментальное значение Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) как одного из столпов международного режима разоружения и контроля в области ОМУ. Мы подчеркиваем необходимость соблюдения и укрепления КБТО, включая принятие юридически обязывающего протокола к Конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм проверки выполнения государствами-участниками своих обязательств. Мы поддерживаем скорейшее возобновление переговоров по подготовке такого протокола", - говорится в декларации.В тексте также подчеркивается, что функции конвенции, в том числе в части, касающейся Совбеза ООН, не должны дублироваться другими механизмами, а усилия по решению вопросов, связанных с выполнением договоренностей, должны соответствовать КБТО.

https://ria.ru/20201117/briks-1585044743.html

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

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