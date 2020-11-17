https://ria.ru/20201117/briks-1585044743.html
Страны БРИКС сожалеют о нарушении механизмов стратегической стабильности
Страны БРИКС сожалеют о нарушении механизмов стратегической стабильности
Страны БРИКС сожалеют о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и контроля над вооружениями и обязуются их поддерживать, сообщается в Московской РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:25
2020-11-17T17:25
2020-11-17T17:25
брикс
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС сожалеют о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и контроля над вооружениями и обязуются их поддерживать, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля."Мы заявляем о своей поддержке безотлагательных политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Мы сожалеем о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями и обязуемся их поддерживать", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20201117/indiya-1585042747.html
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