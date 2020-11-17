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Страны БРИКС сожалеют о нарушении механизмов стратегической стабильности
Страны БРИКС сожалеют о нарушении механизмов стратегической стабильности
Страны БРИКС сожалеют о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и контроля над вооружениями и обязуются их поддерживать, сообщается в Московской РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T17:25
2020-11-17T17:25
брикс
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС сожалеют о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и контроля над вооружениями и обязуются их поддерживать, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля."Мы заявляем о своей поддержке безотлагательных политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Мы сожалеем о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями и обязуемся их поддерживать", - говорится в декларации.
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брикс, в мире

Страны БРИКС сожалеют о нарушении механизмов стратегической стабильности

17:25 17.11.2020
 
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ruЗаседание контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам
Заседание контактной группы БРИКС по экономическим и торговым вопросам - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Страны БРИКС сожалеют о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и контроля над вооружениями и обязуются их поддерживать, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной на сайте Кремля.
"Мы заявляем о своей поддержке безотлагательных политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Мы сожалеем о нарушении работы механизмов стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями и обязуемся их поддерживать", - говорится в декларации.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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