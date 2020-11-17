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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201117/briks-1585007055.html
Путин оценил принятые БРИКС меры по борьбе с коронавирусом
Путин оценил принятые БРИКС меры по борьбе с коронавирусом
Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять меры в борьбе с пандемией коронавируса, так как им было, на что опереться, была создана система... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T14:48
2020-11-17T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
брикс
здоровье - общество
владимир путин
китай
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять меры в борьбе с пандемией коронавируса, так как им было, на что опереться, была создана система раннего предупреждения эпидемий, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения.Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции."Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры по борьбе с пандемией", - сказал Путин.Он отметил, что еще пять лет назад была зафиксирована договоренность совместно работать по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний , "включая коронавирусы нового типа". В развитие этой договоренности государствами БРИКС была создана система раннего предупреждения эпидемии, сказал Путин, поэтому в ситуации с COVID-19 им "было, на что опереться".БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, брикс, здоровье - общество, владимир путин, китай, юар, бразилия, в мире

Путин оценил принятые БРИКС меры по борьбе с коронавирусом

14:48 17.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в XII саммите БРИКС в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять меры в борьбе с пандемией коронавируса, так как им было, на что опереться, была создана система раннего предупреждения эпидемий, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения.
Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции.
"Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры по борьбе с пандемией", - сказал Путин.
Он отметил, что еще пять лет назад была зафиксирована договоренность совместно работать по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний , "включая коронавирусы нового типа". В развитие этой договоренности государствами БРИКС была создана система раннего предупреждения эпидемии, сказал Путин, поэтому в ситуации с COVID-19 им "было, на что опереться".
БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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