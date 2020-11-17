https://ria.ru/20201117/briks-1585007055.html

Путин оценил принятые БРИКС меры по борьбе с коронавирусом

Путин оценил принятые БРИКС меры по борьбе с коронавирусом

Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять меры в борьбе с пандемией коронавируса, так как им было, на что опереться, была создана система... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T14:48

2020-11-17T14:48

2020-11-17T14:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

брикс

здоровье - общество

владимир путин

китай

юар

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять меры в борьбе с пандемией коронавируса, так как им было, на что опереться, была создана система раннего предупреждения эпидемий, сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите объединения.Саммит БРИКС в этом году проходит в режиме видеоконференции."Участники БРИКС смогли оперативно отреагировать и принять конкретные меры по борьбе с пандемией", - сказал Путин.Он отметил, что еще пять лет назад была зафиксирована договоренность совместно работать по вопросам противодействия распространению инфекционных заболеваний , "включая коронавирусы нового типа". В развитие этой договоренности государствами БРИКС была создана система раннего предупреждения эпидемии, сказал Путин, поэтому в ситуации с COVID-19 им "было, на что опереться".БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

китай

юар

бразилия

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