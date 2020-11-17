https://ria.ru/20201117/briks-1584821018.html

Группа БРИКС

Группа БРИКС

БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T03:32

2020-11-17T03:32

2020-11-17T03:32

россия

брикс

справки

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БРИКС (англ. BRICS) – неформальное межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Термин-акроним БРИК был предложен в 2001 году Джимом О'Ниллом (Jim O'Neill), руководителем отдела глобальных экономических исследований американской финансово-инвестиционной компании Goldman Sachs, для обозначения четырех экономик мира с наиболее динамично растущими объемами ВВП – Бразилии, России, Индии и Китая. В связи с присоединением к БРИК ЮАР в декабре 2010 года группа стала носить название БРИКС (BRICS).Совокупное население государств БРИКС составляет около трех миллиардов человек (42% населения мира), территория – 26% земной суши. На страны БРИКС приходится 19% мирового экспорта, 16% мирового импорта, 19% входящих и почти столько же исходящих прямых инвестиций.По оценкам МВФ, в 2019 году совокупная доля стран-участниц в мировом ВВП по паритету покупательной способности составила около 33,3%. В 2019 году общий номинальный ВВП стран БРИКС составил 20,8 триллиона долларов, что в стоимостном выражении составляет 24% общемирового объема.Тем не менее, согласно прогнозам Международного валютного фонда, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, ограничительными мерами и протоколами социального дистанцирования, которые ввели власти Китая, Индии, России и ЮАР, совокупный ВВП стран сократится более чем на 5%.Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициативе президента России Владимира Путина "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества.Вторая встреча на уровне министров иностранных дел стран БРИК состоялась вновь "на полях" сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2007 года. На ней были приняты решения о проведении ежегодных полноформатных встреч руководителей внешнеполитических ведомств поочередно в каждой из стран, запуске консультационного механизма на уровне заместителей министров иностранных дел, а также о налаживании регулярных контактов по линии посольств и постпредств. 16 мая 2008 года по инициативе России в Екатеринбурге состоялась полноформатная встреча глав внешнеполитических ведомств БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие позиции сторон по актуальным вопросам мирового развития.9 июля 2008 года "на полях" саммита "Группы восьми" в Тояко (Япония) по инициативе российской стороны состоялась краткая встреча лидеров четырех стран, на которой они договорились о подготовке полномасштабного саммита БРИК.В дополнение к межмидовским контактам был налажен диалог по линии министерств финансов. 7 ноября 2008 года накануне мероприятий "Группы двадцати" в Сан-Паулу по инициативе бразильской стороны состоялась первая встреча министров финансов стран БРИК. По ее итогам было принято совместное коммюнике, отражающее общие подходы стран "четверки" к актуальным вопросам мировой экономики и глобальных финансов.Первый полноформатный саммит БРИК прошел по инициативе российской стороны 16 июня 2009 года в Екатеринбурге. Во встрече на высшем уровне приняли участие президент России Дмитрий Медведев, президент Бразилии Луис Лула да Силва, премьер-министр Индии Манмохан Сингх, председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. По итогам встречи было принято совместное Заявление лидеров. В нем определены цели деятельности объединения: развитие "последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества" между странами. Была достигнута договоренность о том, что на регулярную основу будут поставлены не только встречи министров иностранных дел, но и министров финансов, руководителей центральных банков. На саммите получил поддержку и начавшийся диалог четырех стран по проблематике международной безопасности.В апреле 2010 года в городе Бразилиа (Бразилия) состоялся второй саммит лидеров стран БРИК. Третий саммит лидеров стран БРИКС состоялся в апреле 2011 года в городе Санья (КНР). Последующие саммиты прошли в марте 2012 года в Нью-Дели (Индия), в марте 2013 года в Дурбане (ЮАР), в июле 2014 года в Форталезе (Бразилия), в июле 2015 года в Уфе, в октябре 2016 года на Гоа (Индия), в сентябре 2017 году в Сямэне (Китай), в июле 2018 года в Йоханнесбурге (ЮАР) прошел десятый юбилейный саммит БРИКС. Важным этапом в развитии экономических связей между государствами БРИКС стал запуск двух проектов: Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов, призванных способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, а также укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.Соглашение об учреждении НБР было ратифицировано в 2015 году во время председательства России. Институт создавался с целью мобилизации ресурсов для инвестирования в инфраструктурные, а также нацеленные на устойчивое развитие стран-членов БРИКС проекты (в частности, в области возобновляемой энергетики, обеспечения питьевой водой, развитие городов).В 2015 году также вступил в силу договор о Пуле условных валютных резервов на сумму 100 миллиардов долларов, который стал страховочным механизмом на случай кризиса.Центральные банки стран-участниц БРИКС смогут предоставлять денежные средства в долларах для преодоления проблем с валютной ликвидностью.За последнее десятилетие БРИКС утвердился как эффективный формат сотрудничества. Объединение прошло путь от неформальной площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня до зрелого механизма многогранного взаимодействия, которое охватывает большинство сфер межгосударственного общения. "Пятерка" солидарно выступает за укрепление коллективных начал в мировых делах, государственного суверенитета, за решение существующих конфликтов исключительно мирными средствами.Ежегодно проходят два саммита лидеров стран объединения – основной и заседание "на полях" встречи "Группы двадцати", около 100 официальных мероприятий, из них примерно 20 министерского уровня. Создана широкая сеть профильного взаимодействия пяти стран, контактов и сотрудничества между деловыми кругами, учеными и другими представителями гражданского общества.13-14 ноября 2019 года очередной саммит БРИКС прошел в столице Бразилии.По итогам саммита лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию, в которой подтвердили приверженность принципам суверенитета, взаимного уважения и равенства, выразили приверженность сотрудничеству суверенных государств в поддержании мира и безопасности.В декларации также были затронуты проблемы реформирования ООН, ВТО, МВФ экология, финансово-экономическое сотрудничество между странами, ситуация с безопасностью в разных регионах мира, сотрудничество в рамках БРИКС.В 2020 году председательство в БРИКС перешло к России.Пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения наложили отпечаток на работу объединения, однако динамика сотрудничества была сохранена. С января 2020 года было организовано более 60 мероприятий, в том числе в формате видеоконференций.17 ноября 2020 года в Москве в режиме видеоконференции состоится встреча лидеров стран БРИКС. Тема XII саммита: "Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, брикс, справки