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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201117/balans-1585078727.html
Путин рассказал о соблюдении баланса сил в Нагорном Карабахе
Путин рассказал о соблюдении баланса сил в Нагорном Карабахе
Армения не чувствовала себя брошенной во время обострения ситуации в Карабахе, Россия сделала все возможное, исходя из того, что баланс сил должен быть... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:29
2020-11-17T21:33
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Армения не чувствовала себя брошенной во время обострения ситуации в Карабахе, Россия сделала все возможное, исходя из того, что баланс сил должен быть соблюден, заявил президент России Владимир Путин."Мы исходили из того, что даже в ходе таких серьезных событий должен быть соблюден баланс. Баланс сил. И уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. Россия сделала все, чтобы этого не было", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Но так сложилась ситуация на поле боя, именно так, как она сложилась, о чем сказал откровенно и честно премьер-министр (Никол) Пашинян в своем обращении к нации, вчерашнем своем заявлении", - добавил он.
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин рассказал о соблюдении баланса сил в Нагорном Карабахе

20:29 17.11.2020 (обновлено: 21:33 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в 15-м Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в 15-м Восточноазиатском саммите в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Армения не чувствовала себя брошенной во время обострения ситуации в Карабахе, Россия сделала все возможное, исходя из того, что баланс сил должен быть соблюден, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы исходили из того, что даже в ходе таких серьезных событий должен быть соблюден баланс. Баланс сил. И уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. Россия сделала все, чтобы этого не было", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24".
"Но так сложилась ситуация на поле боя, именно так, как она сложилась, о чем сказал откровенно и честно премьер-министр (Никол) Пашинян в своем обращении к нации, вчерашнем своем заявлении", - добавил он.

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