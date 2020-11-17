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Путин рассказал о соблюдении баланса сил в Нагорном Карабахе
Путин рассказал о соблюдении баланса сил в Нагорном Карабахе
Армения не чувствовала себя брошенной во время обострения ситуации в Карабахе, Россия сделала все возможное, исходя из того, что баланс сил должен быть... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T20:29
2020-11-17T20:29
2020-11-17T21:33
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Армения не чувствовала себя брошенной во время обострения ситуации в Карабахе, Россия сделала все возможное, исходя из того, что баланс сил должен быть соблюден, заявил президент России Владимир Путин."Мы исходили из того, что даже в ходе таких серьезных событий должен быть соблюден баланс. Баланс сил. И уверяю вас в том, что Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. Россия сделала все, чтобы этого не было", - сказал Путин в интервью в эфире телеканала "Россия 24"."Но так сложилась ситуация на поле боя, именно так, как она сложилась, о чем сказал откровенно и честно премьер-министр (Никол) Пашинян в своем обращении к нации, вчерашнем своем заявлении", - добавил он.
https://ria.ru/20201117/karabakh-1585081842.html
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нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире