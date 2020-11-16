СМИ: Эрдоган планирует отправить военных в Азербайджан
11:47 16.11.2020 (обновлено: 12:15 16.11.2020)
© пресс-служба Минобороны Азербайджана / Перейти в фотобанкТурецкие военные, прибывшие на учения в Азербайджан
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики, передает агентство Anadolu.
Ожидается, что турецкий парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.
В тексте указа есть ссылка на условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также на позицию Баку по формированию совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.
"Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях Совбеза ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", - говорится в тексте документа.
Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться администрацией президента Турции. Согласно конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.
Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.