https://ria.ru/20201116/voennye-1584800111.html

СМИ: Эрдоган планирует отправить военных в Азербайджан

СМИ: Эрдоган планирует отправить военных в Азербайджан

Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики, передает агентство Anadolu. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:47

2020-11-16T11:47

2020-11-16T12:15

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

ильхам алиев

турция

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Проект указа президента Турции Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен в парламент республики, передает агентство Anadolu.Ожидается, что турецкий парламент рассмотрит этот вопрос в ближайшие дни.В тексте указа есть ссылка на условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также на позицию Баку по формированию совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться администрацией президента Турции. Согласно конституции Турции, срок действия мандата определен одним годом.Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201112/uregulirovanie-1584374238.html

https://ria.ru/20201112/dialog-1584255424.html

россия

турция

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, ильхам алиев, турция, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире