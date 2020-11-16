У берегов Владивостока осенью впервые зафиксировали "красный прилив"
ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя - РИА Новости. "Красный прилив", вызванный цветением водорослей Noctiluca, впервые за 30 лет отмечен у берегов Владивостока осенью, сообщила РИА Новости замдиректора Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.
"В наш центр мониторинга вредоносных водорослей поступила информация о цветении с острова Русского, из бухты Новик. Также цветение регистрировали в бухте Житкова. Фото с места соответствуют цветению Noctiluca – ночесветки, это дальний родственник водорослей, что цвели в этом году на Камчатке, - она относится к той же группе. У нас Noctiluca почти ежегодно цветет в весеннее-летнее время. Это обитатель открытых вод, и "красный прилив" мы видим, когда ветер "набивает" Noctiluca в бухту. Осенью, в ноябре, цветение этого организма раньше мы никогда не наблюдали, а наблюдаем мы, что происходит в наших водах, почти 30 лет", - сказала Орлова.
По ее словам, это явление связано с изменением климата.
"Аномальный год и аномальное явление – цветение Noctiluca в ноябре. Повышение температуры ведет к изменению ряда биологических и небиологических процессов, связных с состоянием вод, движением вод. Изменение климата приводит к таким необычным явлениям. Думаю, в ближайшее время "красные приливы" будут нас удивлять, будут отмечаться новые виды (микроводорослей), и они будут появляться в необычное время, потому что климат меняется и человек оказывает влияние", - отметила собеседница.
Она добавила, что Noctiluca не продуцирует высокотоксичных соединений – таких, которые отмечались на Камчатке и вызывали массовую гибель морских обитателей. "Пока ситуация с "красными приливами" в Приморском крае не столь драматична, как на Камчатке", - добавила Орлова.
История с цветением водорослей в акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Впоследствии, по данным минприроды региона, на Халактырском пляже и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Возбуждены уголовные дела. Также стало известно о массовой гибели морских животных и на западном побережье региона. Причиной загрязнения воды и гибели морских животных был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины.
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