В России завершилась акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020"
14:11 16.11.2020 (обновлено: 14:55 16.11.2020)
КАЗАНЬ, 16 ноя - РИА Новости. Около 25 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ в рамках всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020", сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
Татарстан стал последним, 45-м регионом, в котором проходит акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020". Цель акции – информирование по вопросам ВИЧ/СПИДа, снижение дискриминации ВИЧ-положительных граждан и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Акция стартовала 26 июня, когда две команды экспедиции одновременно стартовали из Калининграда и Камчатки, чтобы встретиться 16 ноября в Казани. Брендированные автомобили ГАЗ в этом году проехали более 200 городов в 45 регионах, включая регионы Крайнего Севера и Северного Кавказа.
"Сегодня мы закрываем всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020". Акция охватила подавляющее большинство регионов нашей страны… Сегодня в каждом регионе РФ есть возможность бесплатно сдать тест на ВИЧ. Благодаря акции свой статус по отношению к ВИЧ-инфекции узнали около 25 тысяч человек", - сказал Салагай на церемонии закрытия акции.
По словам замминистра, конечно, это не очень большая цифра с точки зрения общего количества тестирований, которое приближается к десяткам миллионов ежегодно. Но это очень важно с точки зрения того, что такое количество людей сделали ещё один шаг к выяснению своего ВИЧ-статуса. Такое тестирование, по его мнению, – неотъемлемый элемент культуры ответственного отношения к своему здоровью.
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Салагай отметил, что акция включала не только тестирование. В рамках неё около 6 тысяч докторов повысили квалификацию по вопросам ВИЧ-инфекции, в школах регионов-участников акции проводились родительские собрания, в том числе для большего охвата аудитории они проходили виртуально.
Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила, что в республике акция не заканчивается, а перерастает в следующий проект – "Тест для победы", поддержанный Фондом президентских грантов. Проект будет реализован в Татарстане и восьми прилегающих субъектах ПФО: Марий Эл, Башкирии, Чувашии, Удмуртии, Ульяновской, Кировской, Самарской и Оренбургской областях. Проект позволит обеспечить доступ населения регионов к бесплатному экспресс-тестированию на ВИЧ, социальным и юридическим услугам, включая отдаленные и труднодоступные районы, за счет организации выездной работы мультидисциплинарной команды на трёх "Тест-мобилях".
Татарстан входит в число регионов России, обеспечивающих наиболее высокий охват населения тестированием на ВИЧ. Ежегодно с профилактической целью около 30% населения обследуются на ВИЧ-инфекцию. Кроме того, совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями ежегодно выполняется более 8 тысяч экспресс-тестирований на ВИЧ в рамках профилактических кампаний и акций.