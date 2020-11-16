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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/vaktsina-1584902979.html
В Индии разрабатывают назальную вакцину против коронавируса
В Индии разрабатывают назальную вакцину против коронавируса
Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech работает над еще одной вакциной против коронавируса, доступной в назальной форме и не требующей... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:29
2020-11-16T20:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сент-луис
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сша
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech работает над еще одной вакциной против коронавируса, доступной в назальной форме и не требующей использования шприцев и игл, сообщил председатель правления и управляющий директор компании Кришна Элла.Ранее компания сообщила, что начинает третью фазу исследований разрабатываемой вакцины Covaxin. В исследовании примут участие 26 тысяч человек."Мы сотрудничаем с индийским Советом медицинских исследований по Covaxin, и мы вступаем в фазу третью испытаний, но я не доволен, потому что это двухдозная инъекционная вакцина. Если нам придется вакцинировать 1,3 миллиарда человек двухдозной вакциной, то нам понадобится 2,6 миллиарда шприцев и игл", - сказал Элла, выступая на форуме "Диалог Деккан", организованном индийской школой бизнеса и поддержанном министерством иностранных дел страны.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса: компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield. Также генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал одобрение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" в Индии."Мы работаем над другой вакциной, однократной дозой назальной капли. Мы имеем опыт изготовления назальных капель ротавирусной вакцины от полиомиелита. Мы можем увеличить объем до 1 миллиарда доз, и я чувствую, что к следующему году мы достигнем этого уровня", - сказал он.Как сообщала ранее Bharat Biotech, однократная интраназальная вакцина против COVID-19 разрабатывается совместно с Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе на основе аденовируса шимпанзе.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,8 миллиона человек. При этом выздоровели более 8,2 миллиона заболевших, лечение проходят около 465 тысяч человек, погибли более 130 тысяч человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/vaktsina-1584897450.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сент-луис, индия, сша, в мире

В Индии разрабатывают назальную вакцину против коронавируса

20:29 16.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 ноя – РИА Новости. Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech работает над еще одной вакциной против коронавируса, доступной в назальной форме и не требующей использования шприцев и игл, сообщил председатель правления и управляющий директор компании Кришна Элла.
Ранее компания сообщила, что начинает третью фазу исследований разрабатываемой вакцины Covaxin. В исследовании примут участие 26 тысяч человек.
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В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса: компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят испытания разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD, а Институт сыворотки Индии проводит испытания вакцины Covishield. Также генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) дал одобрение на проведение второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" в Индии.
"Мы работаем над другой вакциной, однократной дозой назальной капли. Мы имеем опыт изготовления назальных капель ротавирусной вакцины от полиомиелита. Мы можем увеличить объем до 1 миллиарда доз, и я чувствую, что к следующему году мы достигнем этого уровня", - сказал он.
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Как сообщала ранее Bharat Biotech, однократная интраназальная вакцина против COVID-19 разрабатывается совместно с Медицинской школой Вашингтонского университета в Сент-Луисе на основе аденовируса шимпанзе.
Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом после США. Согласно последним данным, общее число заболевших в стране превысило 8,8 миллиона человек. При этом выздоровели более 8,2 миллиона заболевших, лечение проходят около 465 тысяч человек, погибли более 130 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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