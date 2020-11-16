Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/vagony-1584872907.html
Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер в машине скорой помощи
Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер в машине скорой помощи
Железнодорожник, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции "Новки-1" во Владимирской области, умер в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:13
2020-11-16T18:10
горьковская железная дорога
ленинградская область
владимирская область
камешковский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584875424_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_58403d8d57596cf0084475cdd35425c3.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Железнодорожник, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции "Новки-1" во Владимирской области, умер в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости дежурный ЕДДС Камешковского района.По информации Горьковской железной дороги, сход вагонов на перегоне Новки-1– Тереховицы произошел в 14.07 мск. По данным ГУМЧС по региону, с рельсов сошли 30 вагонов, произошел разлив шести цистерн с мазутом. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. Сообщалось об одном пострадавшем человеке."Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет", - сказал собеседник агентства. По его словам, информации о других пострадавших нет.Также представитель ЕДДС уточнил, что в составе грузового поезда было 64 вагона.В РЖД подтвердили РИА Новости, что при сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев."ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201116/razliv-1584870288.html
ленинградская область
владимирская область
камешковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584875424_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_89724c43806578062eef9b5e04745f56.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
горьковская железная дорога, ленинградская область, владимирская область, камешковский район, происшествия

Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер в машине скорой помощи

17:13 16.11.2020 (обновлено: 18:10 16.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиСход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1
Сход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Железнодорожник, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции "Новки-1" во Владимирской области, умер в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости дежурный ЕДДС Камешковского района.
По информации Горьковской железной дороги, сход вагонов на перегоне Новки-1– Тереховицы произошел в 14.07 мск. По данным ГУМЧС по региону, с рельсов сошли 30 вагонов, произошел разлив шести цистерн с мазутом. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. Сообщалось об одном пострадавшем человеке.
"Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет", - сказал собеседник агентства. По его словам, информации о других пострадавших нет.
Также представитель ЕДДС уточнил, что в составе грузового поезда было 64 вагона.
В РЖД подтвердили РИА Новости, что при сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев.
"ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - отметили в пресс-службе.
Место схода вагонов во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
17:04
В МЧС рассказали подробности разлива мазута во Владимирской области
 
Горьковская железная дорогаЛенинградская областьВладимирская областьКамешковский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:25Зарплата московских учителей к концу года составит более 117 тысяч рублей
19:25Митингующие покинули территорию возле здания Генпрокуратуры в Ереване
19:24Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты
19:22Власти Москвы поделились планами по дистанционному обучению школьников
19:20Пресненский суд Москвы получил иск Навального к Пескову
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
Лента новостейМолния