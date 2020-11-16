https://ria.ru/20201116/vagony-1584872907.html

Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер в машине скорой помощи

Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер в машине скорой помощи

Железнодорожник, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции "Новки-1" во Владимирской области, умер в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:13

2020-11-16T17:13

2020-11-16T18:10

горьковская железная дорога

ленинградская область

владимирская область

камешковский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584875424_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_58403d8d57596cf0084475cdd35425c3.jpg

ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Железнодорожник, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции "Новки-1" во Владимирской области, умер в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости дежурный ЕДДС Камешковского района.По информации Горьковской железной дороги, сход вагонов на перегоне Новки-1– Тереховицы произошел в 14.07 мск. По данным ГУМЧС по региону, с рельсов сошли 30 вагонов, произошел разлив шести цистерн с мазутом. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. Сообщалось об одном пострадавшем человеке."Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет", - сказал собеседник агентства. По его словам, информации о других пострадавших нет.Также представитель ЕДДС уточнил, что в составе грузового поезда было 64 вагона.В РЖД подтвердили РИА Новости, что при сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев."ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201116/razliv-1584870288.html

ленинградская область

владимирская область

камешковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горьковская железная дорога, ленинградская область, владимирская область, камешковский район, происшествия