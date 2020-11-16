Пострадавший при сходе вагонов под Владимиром умер в машине скорой помощи
17:13 16.11.2020 (обновлено: 18:10 16.11.2020)
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской областиСход грузовых вагонов с рельсов во Владимирской области на станции Новки -1
© Фото : ГУ МЧС России по Владимирской области
ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Железнодорожник, пострадавший при сходе вагонов с рельсов возле станции "Новки-1" во Владимирской области, умер в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости дежурный ЕДДС Камешковского района.
По информации Горьковской железной дороги, сход вагонов на перегоне Новки-1– Тереховицы произошел в 14.07 мск. По данным ГУМЧС по региону, с рельсов сошли 30 вагонов, произошел разлив шести цистерн с мазутом. Сам поезд шел со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. Сообщалось об одном пострадавшем человеке.
"Пострадавший железнодорожник погиб. Он в скорой помощи умер, не довезли его. Обходчик, путеец, 45 лет", - сказал собеседник агентства. По его словам, информации о других пострадавших нет.
Также представитель ЕДДС уточнил, что в составе грузового поезда было 64 вагона.
В РЖД подтвердили РИА Новости, что при сходе вагонов грузового поезда на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев.
"ОАО "РЖД" выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Компания окажет всю необходимую помощь родственникам работника", - отметили в пресс-службе.