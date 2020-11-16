https://ria.ru/20201116/twitter-1584834973.html

Суд отклонил иск Twitter к московскому приставу

Суд отклонил иск Twitter к московскому приставу

Мещанский суд Москвы отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение судебного пристава о взыскании штрафа в четыре миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:16

2020-11-16T14:16

2020-11-16T14:16

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

москва

twitter

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение судебного пристава о взыскании штрафа в четыре миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд рассмотрел иск к судебному приставу-исполнителю ФССП России о возбуждении исполнительного производства. Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.Иск подан к судебному приставу-исполнителю Максиму Думакову, в нем обжаловано его постановление о возбуждении исполнительного производства за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от сети микроблогов Twitter и соцсети Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Компании Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на три тысячи рублей каждая. Позднее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. Суд оштрафовал Twitter и Facebook на четыре миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в шесть миллионов.Одновременно иск Twitter к этому же приставу зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. В нем административный истец полагает, что у Федеральной службы судебных приставов России отсутствует компетенция о возбуждении исполнительного производства в отношении Twitter Inc., так как компания не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584402530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, twitter, происшествия