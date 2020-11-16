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Суд отклонил иск Twitter к московскому приставу
Суд отклонил иск Twitter к московскому приставу
Мещанский суд Москвы отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение судебного пристава о взыскании штрафа в четыре миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:16
2020-11-16T14:16
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
москва
twitter
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение судебного пристава о взыскании штрафа в четыре миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд рассмотрел иск к судебному приставу-исполнителю ФССП России о возбуждении исполнительного производства. Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.Иск подан к судебному приставу-исполнителю Максиму Думакову, в нем обжаловано его постановление о возбуждении исполнительного производства за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от сети микроблогов Twitter и соцсети Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Компании Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на три тысячи рублей каждая. Позднее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. Суд оштрафовал Twitter и Facebook на четыре миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в шесть миллионов.Одновременно иск Twitter к этому же приставу зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. В нем административный истец полагает, что у Федеральной службы судебных приставов России отсутствует компетенция о возбуждении исполнительного производства в отношении Twitter Inc., так как компания не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба судебных приставов (фссп россии), москва, twitter, происшествия

Суд отклонил иск Twitter к московскому приставу

14:16 16.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил иск компании Twitter, которая обжаловала решение судебного пристава о взыскании штрафа в четыре миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд рассмотрел иск к судебному приставу-исполнителю ФССП России о возбуждении исполнительного производства. Решением суда административный иск оставлен без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
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Иск подан к судебному приставу-исполнителю Максиму Думакову, в нем обжаловано его постановление о возбуждении исполнительного производства за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.
Роскомнадзор еще в декабре 2018 года требовал от сети микроблогов Twitter и соцсети Facebook отчитаться о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ. Компании Facebook и Twitter не ответили и были оштрафованы на три тысячи рублей каждая. Позднее Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. Суд оштрафовал Twitter и Facebook на четыре миллиона рублей каждую при максимальном возможном штрафе в шесть миллионов.
Одновременно иск Twitter к этому же приставу зарегистрирован в Пресненском суде Москвы. В нем административный истец полагает, что у Федеральной службы судебных приставов России отсутствует компетенция о возбуждении исполнительного производства в отношении Twitter Inc., так как компания не является юридическим лицом, зарегистрированным или осуществляющим деятельность на территории Российской Федерации.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)МоскваTwitterПроисшествия
 
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