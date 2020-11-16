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Минкультуры Украины внес Павла Трубинера в черный список
Минкультуры Украины внес Павла Трубинера в черный список
Министерство культуры Украины и информационной политики (МКИП) внесло российского актера Павла Трубинера в перечень лиц, которые представляют угрозу... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T22:09
2020-11-16T22:09
министерство культуры украины
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КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Министерство культуры Украины и информационной политики (МКИП) внесло российского актера Павла Трубинера в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны, сообщила пресс-служба ведомства."По представлению СБУ российский актер Павел Трубинер включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. 26 октября 2020 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября российского актера включили в перечень", - говорится в сообщении на сайте министерства.На счету Трубинера около 80 ролей в фильмах и сериалах.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200616/1573027094.html
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министерство культуры украины, верховная рада украины, москва, киев, украина

Минкультуры Украины внес Павла Трубинера в черный список

22:09 16.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАктер Павел Трубинер
Актер Павел Трубинер - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 ноя – РИА Новости. Министерство культуры Украины и информационной политики (МКИП) внесло российского актера Павла Трубинера в перечень лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны, сообщила пресс-служба ведомства.
"По представлению СБУ российский актер Павел Трубинер включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. 26 октября 2020 года в министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября российского актера включили в перечень", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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На счету Трубинера около 80 ролей в фильмах и сериалах.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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