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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/test-1584804822.html
Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус
Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус
Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:05
2020-11-16T16:19
анна попова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее чем через три дня. В службе уточнили, что выписка из стационара на амбулаторное лечение разрешается до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР. Исключение — заболевшие, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.По последним данным, в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, из них почти 33,5 тысячи погибли, свыше 1,45 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 22 778 заболевших — рекордный показатель с начала эпидемии в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

12:05 16.11.2020 (обновлено: 16:19 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Лаборант держит в руках тест к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее чем через три дня.
В службе уточнили, что выписка из стационара на амбулаторное лечение разрешается до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР. Исключение — заболевшие, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.
По последним данным, в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, из них почти 33,5 тысячи погибли, свыше 1,45 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 22 778 заболевших — рекордный показатель с начала эпидемии в стране.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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