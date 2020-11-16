https://ria.ru/20201116/test-1584804822.html

Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

Роспотребнадзор ограничил срок выполнения теста на коронавирус

Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:05

2020-11-16T12:05

2020-11-16T16:19

анна попова

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Срок выполнения теста на COVID-19 ограничили 48 часами с момента поступления биологического материала в лабораторию, следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Помимо этого, теперь выписывать пациентов, перенесших коронавирусное заболевание, можно будет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух. В случае положительного результата повторный анализ возможен не ранее чем через три дня. В службе уточнили, что выписка из стационара на амбулаторное лечение разрешается до получения отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР. Исключение — заболевшие, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.Контактировавшим с больными COVID-19 больше не нужно сдавать тест на коронавирус: при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 дней на самоизоляции.По последним данным, в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, из них почти 33,5 тысячи погибли, свыше 1,45 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили еще 22 778 заболевших — рекордный показатель с начала эпидемии в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/sanpin-1584239318.html

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анна попова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)