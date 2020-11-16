https://ria.ru/20201116/telo-1584787530.html
Источник сообщил о найденном в Петербурге теле закопанной по шею женщины
Источник сообщил о найденном в Петербурге теле закопанной по шею женщины
Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:51
2020-11-16T10:51
2020-11-16T10:51
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_9f43b0f7e9fe02b1d1251ddf51a52eb1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал собеседник агентства.По его словам, женщину могли оглушить и закопать еще живой.Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.Юнтоловский заказник - первая особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота. На территории заказника представлены типичные приморские ландшафты, до основания Петербурга занимавшие значительные площади в прибрежной части Невской губы.
https://ria.ru/20201113/bagazhnik-1584507354.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_08b7765b72f8289cee8334f58787e6c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости.
Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге
, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, женщину могли оглушить и закопать еще живой.
Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Юнтоловский заказник - первая особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота. На территории заказника представлены типичные приморские ландшафты, до основания Петербурга занимавшие значительные площади в прибрежной части Невской губы.