https://ria.ru/20201116/telo-1584787530.html

Источник сообщил о найденном в Петербурге теле закопанной по шею женщины

Источник сообщил о найденном в Петербурге теле закопанной по шею женщины

Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:51

2020-11-16T10:51

2020-11-16T10:51

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал собеседник агентства.По его словам, женщину могли оглушить и закопать еще живой.Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.Юнтоловский заказник - первая особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота. На территории заказника представлены типичные приморские ландшафты, до основания Петербурга занимавшие значительные площади в прибрежной части Невской губы.

https://ria.ru/20201113/bagazhnik-1584507354.html

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия