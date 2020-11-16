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Источник сообщил о найденном в Петербурге теле закопанной по шею женщины
Источник сообщил о найденном в Петербурге теле закопанной по шею женщины
Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:51
2020-11-16T10:51
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал собеседник агентства.По его словам, женщину могли оглушить и закопать еще живой.Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.Юнтоловский заказник - первая особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота. На территории заказника представлены типичные приморские ландшафты, до основания Петербурга занимавшие значительные площади в прибрежной части Невской губы.
https://ria.ru/20201113/bagazhnik-1584507354.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, происшествия

Источник сообщил о найденном в Петербурге теле закопанной по шею женщины

10:51 16.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Тело закопанной в землю по шею женщины нашли в Юнтоловском заказнике в Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тело закопанной в землю по шею женщины без обуви нашли в заказнике Юнтолово. На вид погибшей около 40 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, женщину могли оглушить и закопать еще живой.
Ведется проверка. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Юнтоловский заказник - первая особо охраняемая природная территория в Санкт-Петербурге. Занимает большую часть Лахтинского болота. На территории заказника представлены типичные приморские ландшафты, до основания Петербурга занимавшие значительные площади в прибрежной части Невской губы.
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