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Глава Казахстана поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
Глава Казахстана поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост президента Молдавии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:37
2020-11-16T17:37
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
касым-жомарт токаев
игорь додон
молдавия
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост президента Молдавии, сообщила пресс-служба казахстанского лидера."Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в телеграмме, текст которой приводится в сообщении пресс-службы.Кроме того, президент Казахстана пожелал Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Молдавии.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, касым-жомарт токаев, игорь додон, молдавия, казахстан, в мире

Глава Казахстана поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

17:37 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост президента Молдавии, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в телеграмме, текст которой приводится в сообщении пресс-службы.
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Кроме того, президент Казахстана пожелал Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Молдавии.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуКасым-Жомарт ТокаевИгорь ДодонМолдавияКазахстанВ мире
 
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