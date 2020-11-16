https://ria.ru/20201116/sandu-1584877911.html

Глава Казахстана поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Глава Казахстана поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост президента Молдавии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T17:37

2020-11-16T17:37

2020-11-16T17:37

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

касым-жомарт токаев

игорь додон

молдавия

казахстан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584773407_0:213:2049:1365_1400x0_80_0_0_292db900f1fbe64ccf30f6c1016c44a5.jpg

АЛМА-АТА, 16 ноя - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Майе Санду по случаю ее избрания на пост президента Молдавии, сообщила пресс-служба казахстанского лидера."Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", – говорится в телеграмме, текст которой приводится в сообщении пресс-службы.Кроме того, президент Казахстана пожелал Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Молдавии.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Санду победила во втором туре с 57,75%, Додон набирает 42,25%, сообщил ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20201116/doverie-1584829527.html

https://ria.ru/20201116/sandu-1584786013.html

молдавия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, касым-жомарт токаев, игорь додон, молдавия, казахстан, в мире