https://ria.ru/20201116/sandu-1584786013.html

Санду сохранит курс на сотрудничество с Россией, считает эксперт

Санду сохранит курс на сотрудничество с Россией, считает эксперт

Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майя Санду попытается сохранить и развить те наработки, которые были достигнуты в рамках... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:45

2020-11-16T10:45

2020-11-16T10:45

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

андрей суздальцев

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румыния

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майя Санду попытается сохранить и развить те наработки, которые были достигнуты в рамках сотрудничества Кишинева с Москвой, антироссийской риторики новая молдавская администрация себе не позволит, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%."Расстраиваться по поводу победы Санду на выборах не стоит: она - очень практичный человек и попытается сохранить, развить те наработки, которые уже имеются у Кишинева и Москвы. Ситуация в Молдавии сейчас более-менее стабильна - ее политический класс прошел тяжелые уроки выживания в условиях раскола страны. Я думаю, стабильность и доброе отношение к России там сохраняются", - сказал эксперт РИА Новости.Политолог исключил возможность того, что с приходом к власти Санду из Кишинева начнет звучать антироссийская риторика."Они себе такого не позволят. Там есть люди, которые целиком настроены против России, те, кто целиком выступают за сближение с Румынией. Впрочем, было бы странно, если бы такого не было - все же соседство стран, язык очень близкий. В то же время половина населения все же ориентируются на своего восточного соседа - Россию", - указал собеседник агентства.Суздальцев напомнил, что пока еще действующий президент Молдавии Игорь Додон позиционировал себя как лидер, пытавшийся "балансировать между Западом и Востоком". На внутриполитической арене он также пытался продвигать свой образ как политика, опиравшегося на поддержку России. "Санду, в свою очередь, ассоциируется у молдаван как практичный человек, который ищет выгоду для своего народа как на Западе, так и на Востоке", - отметил эксперт, выразив мнение, что лидирующая на президентских выборах экс-премьер Молдавии продолжит расширять контакты с Москвой."Она менее склонна к популизму и демагогии, проявляет большую ответственность к выполнению своих обязательств", - резюмировал политолог.

https://ria.ru/20201116/sandu-1584775449.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584782961.html

https://ria.ru/20201116/moldaviya-1584780827.html

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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, андрей суздальцев, москва, румыния, молдавия, в мире