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Санду сохранит курс на сотрудничество с Россией, считает эксперт
Санду сохранит курс на сотрудничество с Россией, считает эксперт
Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майя Санду попытается сохранить и развить те наработки, которые были достигнуты в рамках... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:45
2020-11-16T10:45
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
андрей суздальцев
москва
румыния
молдавия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майя Санду попытается сохранить и развить те наработки, которые были достигнуты в рамках сотрудничества Кишинева с Москвой, антироссийской риторики новая молдавская администрация себе не позволит, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%."Расстраиваться по поводу победы Санду на выборах не стоит: она - очень практичный человек и попытается сохранить, развить те наработки, которые уже имеются у Кишинева и Москвы. Ситуация в Молдавии сейчас более-менее стабильна - ее политический класс прошел тяжелые уроки выживания в условиях раскола страны. Я думаю, стабильность и доброе отношение к России там сохраняются", - сказал эксперт РИА Новости.Политолог исключил возможность того, что с приходом к власти Санду из Кишинева начнет звучать антироссийская риторика."Они себе такого не позволят. Там есть люди, которые целиком настроены против России, те, кто целиком выступают за сближение с Румынией. Впрочем, было бы странно, если бы такого не было - все же соседство стран, язык очень близкий. В то же время половина населения все же ориентируются на своего восточного соседа - Россию", - указал собеседник агентства.Суздальцев напомнил, что пока еще действующий президент Молдавии Игорь Додон позиционировал себя как лидер, пытавшийся "балансировать между Западом и Востоком". На внутриполитической арене он также пытался продвигать свой образ как политика, опиравшегося на поддержку России. "Санду, в свою очередь, ассоциируется у молдаван как практичный человек, который ищет выгоду для своего народа как на Западе, так и на Востоке", - отметил эксперт, выразив мнение, что лидирующая на президентских выборах экс-премьер Молдавии продолжит расширять контакты с Москвой."Она менее склонна к популизму и демагогии, проявляет большую ответственность к выполнению своих обязательств", - резюмировал политолог.
https://ria.ru/20201116/sandu-1584775449.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, андрей суздальцев, москва, румыния, молдавия, в мире

Санду сохранит курс на сотрудничество с Россией, считает эксперт

10:45 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лидирующая во втором туре президентских выборов в Молдавии экс-премьер Майя Санду попытается сохранить и развить те наработки, которые были достигнуты в рамках сотрудничества Кишинева с Москвой, антироссийской риторики новая молдавская администрация себе не позволит, считает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. ЦИК обработал 99,95% протоколов, лидирует Санду с 57,74%, Додон набрал 42,26%.
Кандидат в президенты, экс-премьер, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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"Расстраиваться по поводу победы Санду на выборах не стоит: она - очень практичный человек и попытается сохранить, развить те наработки, которые уже имеются у Кишинева и Москвы. Ситуация в Молдавии сейчас более-менее стабильна - ее политический класс прошел тяжелые уроки выживания в условиях раскола страны. Я думаю, стабильность и доброе отношение к России там сохраняются", - сказал эксперт РИА Новости.
Политолог исключил возможность того, что с приходом к власти Санду из Кишинева начнет звучать антироссийская риторика.
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"Они себе такого не позволят. Там есть люди, которые целиком настроены против России, те, кто целиком выступают за сближение с Румынией. Впрочем, было бы странно, если бы такого не было - все же соседство стран, язык очень близкий. В то же время половина населения все же ориентируются на своего восточного соседа - Россию", - указал собеседник агентства.
Суздальцев напомнил, что пока еще действующий президент Молдавии Игорь Додон позиционировал себя как лидер, пытавшийся "балансировать между Западом и Востоком". На внутриполитической арене он также пытался продвигать свой образ как политика, опиравшегося на поддержку России. "Санду, в свою очередь, ассоциируется у молдаван как практичный человек, который ищет выгоду для своего народа как на Западе, так и на Востоке", - отметил эксперт, выразив мнение, что лидирующая на президентских выборах экс-премьер Молдавии продолжит расширять контакты с Москвой.
"Она менее склонна к популизму и демагогии, проявляет большую ответственность к выполнению своих обязательств", - резюмировал политолог.
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам выборов президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонАндрей СуздальцевМоскваРумынияМолдавияВ мире
 
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