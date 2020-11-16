Sprint Up: Москва открывает молодым двери в мир предпринимательства
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"Проект Sprint Up
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Новый масштабный проект правительства Москвы под названием Sprint Up, посвященный образованию молодежи в сфере предпринимательства, стартует 16 ноября, сообщил руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР) Алексей Фурсин.
Обучение будет проходить онлайн в формате образовательного курса. Участники программы под руководством опытных наставников получат представление о навыках и умениях, необходимых предпринимателю, а также разработают собственные бизнес-проекты.
"В проекте примут участие порядка 10 тысяч студентов московских вузов. Целью является обучение молодых людей основам предпринимательства и укрепление бизнес-культуры в молодежной среде. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению предпринимательской активности на территории России и на территории города", - сказал Фурсин на пресс-конференции, посвященной открытию проекта.
Фурсин напомнил, что сегодня в Москве в сфере предпринимательства работают 697 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и это не считая порядка 400 тысяч самозанятых. При этом более 13 тысяч бизнесов создано предпринимателями в возрасте до 25 лет. Кроме того, учредителями бизнеса в возрасте до 25 лет являются 50 тысяч человек, и такое же количество молодых людей занимает руководящие позиции в бизнес-единицах.
"Sprint Up – это продолжение нашей программы по развитию молодежного предпринимательства. Проект направлен на вовлечение молодых в эту сферу и на развитие у них предпринимательских компетенций. Наша миссия – дать ребятам максимально возможную информацию, чтобы они смогли себя реализовать, избежав при этом многих ошибок. Важно, чтобы молодой человек знал, что нужно делать, чтобы заняться бизнесом, какие здесь риски, и какая ответственность. Нужна информированность и подготовленность, чтобы вновь созданный бизнес не попал в число тех, которые быстро закрылись, не рассчитав свои возможности", - подчеркнул глава департамента.
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"Проект Sprint Up
© Фото : предоставлено АНО "РЧК"
Проект Sprint Up
Как будет проходить Sprint Up
Как рассказал Фурсин, программу Sprint Up пройдут четыре потока слушателей, с еженедельным стартом нового потока по понедельникам на протяжении четырех недель. Курс включает в себя видеолекции, интерактивные вебинары, самостоятельную работу с обратной связью, нетворкинг и мотивационную программу.
С основными навыками и умениями, необходимыми предпринимателям, участников познакомят представители российского бизнес-сообщества и эксперты крупных российских компаний. В их числе - сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, основатель банка "Точка" Борис Дьяконов, управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский и сооснователь компании Genotek Артем Елмуратов.
"Мы всегда стоим на позиции, что преподаванием в области предпринимательства должны заниматься те, кто непосредственно прошел этот путь. Те, кто сегодня уже ведет успешный бизнес. Уверен, что, участвуя в таких образовательных курсах, большинство ребят постигнут те базовые компетенции, которые необходимы для создания своего дела", - отметил Фурсин.
Он рассказал, что по результатам обучения экспертное жюри отберет лучшие бизнес-идеи, авторы которых смогут получить консультации по развитию собственных проектов от ведущих экспертов, провести их презентацию и побороться за суперпризы.
"Эксперты выберут тех ребят, которые действительно заинтересованы в создании своего дела. Они смогут представить свои проекты и привлечь в качестве партнеров успешных предпринимателей и менторов. Кроме того, мы предложим им различные программы для углубления знаний, а также привлечем к уже действующим проектам департамента. Плюс к этому, ребята будут участвовать в розыгрышах образовательных сертификатов от партнеров проекта, которые дадут им возможность получать дополнительные знания и навыки в этих организациях", - уточнил глава ДПИР.
Вузы – в помощь
В ходе выступления руководитель департамента также указал на огромную роль вузов в формировании у молодежи предпринимательской культуры. По его мнению, основы предпринимательства должны преподаваться в вузах "как любой обязательный предмет".
"Московские вузы сегодня достаточно активно вовлечены в создание программ по молодежному предпринимательству, и в этом большая польза для города. Вузы, особенно технологические, являются теми "песочницами", которые позволяют делать будущим технологическим предпринимателям первые шаги по этой траектории", - сказал глава ДПИР.
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В рамках Sprint Up начинается формирование рейтинга предпринимательской активности вузов Москвы, в основу которого будут положены результаты участников проекта, а также объем участия вуза в соответствующих мероприятиях города и департамента.
"Рейтинг позволит оценить потенциал программ, реализуемых внутри университетов по развитию молодежного предпринимательства, и сформировать конкретные механизмы поддержки начинающих бизнесменов", - пояснил Фурсин.
В свою очередь, первый проректор НИТУ "МИСиС" Сергей Салихов отметил, что для руководства любого вуза не столько важно сделать из каждого студента предпринимателя, сколько создать в университете некую экосистему, особую среду, которая бы способствовала "поднятию предпринимательского духа".
"Предпринимательские навыки находятся на стыке профессий, и получающие их студенты оказываются более подготовленными к жизни: они могут стать как успешными предпринимателями, так и хорошими инженерами или учеными", - пояснил Салихов.
Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов назвал вузы "территориями больших возможностей", одной их которых является возможность начать свое дело.
"Многие крупные международные компании начинались в университетах. Поэтому очень важны любые курсы, где успешные предприниматели могут поделиться со студентами своим практическим опытом по созданию и ведению бизнеса", - подчеркнул ректор РУДН.
Бизнес требует смелости
Один из организаторов и менторов проекта, сооснователь компании CarPrice Эдуард Гуринович уверен в необходимости выработки у молодых людей новой ролевой модели – предприниматель.
"Я не ожидаю, что все участники станут предпринимателями, курс призван лишь дать базовые знания о том, что это такое. Эти знания, эту практику, которые у нас есть, мы с удовольствием готовы транслировать студентам. И я жду, что больше молодых людей получат новую ролевую модель, когда они будут выбирать не только между престижными профессиями (инженер, финансист, ученый, менеджер), но и задумаются о создании своего дела", - отметил Гуринович.
По его мнению, предпринимательство – это не только навыки, но, прежде всего, - готовность брать на себя риски и ответственность, к чему "ментально готовы лишь несколько процентов людей", которым и нужно дать для этого необходимые знания.
"Очень многие люди не делают свой бизнес по одной причине – им просто страшно. И я очень надеюсь, что такие курсы с личными примерами позволят преодолеть психологический барьер. Мой главный посыл этой программы – в одной фразе: просто начните делать. Чем больше людей начнет что-то делать, тем больше бизнесов будет создаваться и в Москве, и в России", - заключил предприниматель.
Зарегистрироваться на программу Sprint Up можно на сайте проекта. Для поддержки участников, обратной связи, оценки самостоятельной работы и нетворкинга слушателей создан специальный телеграм-чат.
Москва ставит на молодых
Новый проект стал еще одним шагом столичных властей по вовлечению молодого поколения москвичей в предпринимательскую деятельность. Департамент предпринимательства уже реализует в городе ряд молодежных образовательных проектов, первым из которых стал "Бизнес уикенд", действующий с октября 2018 года. Он включает комплекс мероприятий по развитию предпринимательства среди школьников, студентов колледжей и вузов.
За два года в Бизнес Уикенде приняли участие 80 тысяч ребят, обучением которых занимались более 60 преподавателей-наставников.
Также в этом году под эгидой ДПИР прошел Студенческий фестиваль предпринимательства" - "Студфест-2020", приуроченный ко Дню студента. Более 15 тысяч молодых людей посетили мастер-классы, лекции и дискуссии, посвященные открытию своего дела, пообщались с известными бизнесменами и поработали над собственными проектами вместе с экспертами-наставниками.
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Тем студентам, которые выбирают для себя карьеру в крупных компаниях, а не путь предпринимательства, ДПИР также помогает. Для этого с 2017 года совместно с Рособрнадзором проводится Добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ). В этом году в нем приняло участие рекордное число учащихся – более 12 тысяч студентов из 371 вуза. Они проверили уровень своей подготовки по 50 профессиям в области инженерии и строительства, маркетинга и коммуникационных технологий, менеджмента, экономики, финансов и аналитики, цифровых технологий, услуг для населения.
Как отмечают в ДПИР, с одной стороны, ДКЭ помогает студентам обратить на себя внимание потенциальных работодателей. С другой стороны, компании-партнеры по итогам экзамена могут найти для себя талантливых и мотивированных сотрудников. На сегодняшний день предложения работы и оплачиваемой стажировки получили 95 победителей ДКЭ-2020. Распределение еще продолжается, окончательные итоги станут известны только к концу года.