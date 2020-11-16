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В Совфеде посоветовали россиянам провести новогодние праздники дома
В Совфеде посоветовали россиянам провести новогодние праздники дома
Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:01
2020-11-16T14:01
2020-11-16T14:01
россия
инна святенко
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Известно, что Новый год - семейный праздник. И предстоящую новогоднюю ночь, в силу сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, конечно, лучше встретить в кругу семьи", - отметила Святенко.Но это не значит, что все праздничные выходные должны пройти дома в застолье, полагает она. Так как в этом случае есть уже опасность не коронавируса, а последствий злоупотребления жирной пищей и алкоголем.Для тех, кто все-таки хочет провести праздничные дни далеко за пределами города, лучше планировать поездки по России, сказала глава комитета СФ."Можно даже успеть принять участие в уникальной программе Ростуризма по возвращению кэшбэка на путевки, оплаченные до 5 декабря", - отметила законодатель. Она напомнила, что более подробную информацию можно узнать на сайте Мирпутешествий.рф."Уверена, что после долгих праздников возврат денежных средств на карту за поездку станет приятным бонусом для многих путешественников", - заключила парламентарий.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, инна святенко, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, общество
МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости.
Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко
.
"Известно, что Новый год - семейный праздник. И предстоящую новогоднюю ночь, в силу сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, конечно, лучше встретить в кругу семьи", - отметила Святенко.
Но это не значит, что все праздничные выходные должны пройти дома в застолье, полагает она. Так как в этом случае есть уже опасность не коронавируса, а последствий злоупотребления жирной пищей и алкоголем.
"В новогодние праздники можно отправиться на прогулку по свежему воздуху, но при этом избегать дальних путешествий: поехать на дачу или посетить столичные парки и усадьбы. Главное – минимизировать контакты и в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, чтобы к Рождеству не было сюрпризов и положительных тестов на COVID", - добавила политик.
Для тех, кто все-таки хочет провести праздничные дни далеко за пределами города, лучше планировать поездки по России, сказала глава комитета СФ.
"Можно даже успеть принять участие в уникальной программе Ростуризма по возвращению кэшбэка на путевки, оплаченные до 5 декабря", - отметила законодатель. Она напомнила, что более подробную информацию можно узнать на сайте Мирпутешествий.рф
.
"Уверена, что после долгих праздников возврат денежных средств на карту за поездку станет приятным бонусом для многих путешественников", - заключила парламентарий.