https://ria.ru/20201116/prazdniki-1584831849.html

В Совфеде посоветовали россиянам провести новогодние праздники дома

В Совфеде посоветовали россиянам провести новогодние праздники дома

Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:01

2020-11-16T14:01

2020-11-16T14:01

россия

инна святенко

здоровье - общество

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Известно, что Новый год - семейный праздник. И предстоящую новогоднюю ночь, в силу сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, конечно, лучше встретить в кругу семьи", - отметила Святенко.Но это не значит, что все праздничные выходные должны пройти дома в застолье, полагает она. Так как в этом случае есть уже опасность не коронавируса, а последствий злоупотребления жирной пищей и алкоголем.Для тех, кто все-таки хочет провести праздничные дни далеко за пределами города, лучше планировать поездки по России, сказала глава комитета СФ."Можно даже успеть принять участие в уникальной программе Ростуризма по возвращению кэшбэка на путевки, оплаченные до 5 декабря", - отметила законодатель. Она напомнила, что более подробную информацию можно узнать на сайте Мирпутешествий.рф."Уверена, что после долгих праздников возврат денежных средств на карту за поездку станет приятным бонусом для многих путешественников", - заключила парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sobyanin-1584278305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, инна святенко, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, общество