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В Совфеде посоветовали россиянам провести новогодние праздники дома
В Совфеде посоветовали россиянам провести новогодние праздники дома
Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:01
2020-11-16T14:01
россия
инна святенко
здоровье - общество
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко."Известно, что Новый год - семейный праздник. И предстоящую новогоднюю ночь, в силу сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, конечно, лучше встретить в кругу семьи", - отметила Святенко.Но это не значит, что все праздничные выходные должны пройти дома в застолье, полагает она. Так как в этом случае есть уже опасность не коронавируса, а последствий злоупотребления жирной пищей и алкоголем.Для тех, кто все-таки хочет провести праздничные дни далеко за пределами города, лучше планировать поездки по России, сказала глава комитета СФ."Можно даже успеть принять участие в уникальной программе Ростуризма по возвращению кэшбэка на путевки, оплаченные до 5 декабря", - отметила законодатель. Она напомнила, что более подробную информацию можно узнать на сайте Мирпутешествий.рф."Уверена, что после долгих праздников возврат денежных средств на карту за поездку станет приятным бонусом для многих путешественников", - заключила парламентарий.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sobyanin-1584278305.html
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россия, инна святенко, здоровье - общество, федеральное агентство по туризму (ростуризм), совет федерации рф, общество

В Совфеде посоветовали россиянам провести новогодние праздники дома

14:01 16.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕлочные украшения, произведенные на фабрике "Стиль Студия" в Москве
Елочные украшения, произведенные на фабрике Стиль Студия в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Новый год в условиях пандемии коронавируса лучше провести дома, а новогодние каникулы – на природе, по возможности избегая дальних поездок, сказала РИА Новости в понедельник глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"Известно, что Новый год - семейный праздник. И предстоящую новогоднюю ночь, в силу сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации, конечно, лучше встретить в кругу семьи", - отметила Святенко.
Но это не значит, что все праздничные выходные должны пройти дома в застолье, полагает она. Так как в этом случае есть уже опасность не коронавируса, а последствий злоупотребления жирной пищей и алкоголем.

"В новогодние праздники можно отправиться на прогулку по свежему воздуху, но при этом избегать дальних путешествий: поехать на дачу или посетить столичные парки и усадьбы. Главное – минимизировать контакты и в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, чтобы к Рождеству не было сюрпризов и положительных тестов на COVID", - добавила политик.

Для тех, кто все-таки хочет провести праздничные дни далеко за пределами города, лучше планировать поездки по России, сказала глава комитета СФ.
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"Можно даже успеть принять участие в уникальной программе Ростуризма по возвращению кэшбэка на путевки, оплаченные до 5 декабря", - отметила законодатель. Она напомнила, что более подробную информацию можно узнать на сайте Мирпутешествий.рф.
"Уверена, что после долгих праздников возврат денежных средств на карту за поездку станет приятным бонусом для многих путешественников", - заключила парламентарий.
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