Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/pravila-1584846210.html
Роспотребнадзор обновил правила для контактировавших с больными COVID-19
Роспотребнадзор обновил правила для контактировавших с больными COVID-19
Россияне, контактировавшие с больными COVID-19, могут не сдавать тест на коронавирус, однако обязаны пробыть две недели на самоизоляции, говорится в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:24
2020-11-16T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотка
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584478291_0:0:3204:1803_1400x0_80_0_0_89ac6445815202613cdfb361a9f422b3.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне, контактировавшие с больными COVID-19, могут не сдавать тест на коронавирус, однако обязаны пробыть две недели на самоизоляции, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Эти правила распространяются на контактных лиц без клинических симптомов.Выписка и тестыСогласно постановлению, выписывать переболевших COVID-19 пациентов теперь можно после одного отрицательного теста — раньше для этого нужно было сдать два анализа. При положительном результате повторное тестирование необходимо провести не ранее чем через три дня.При этом отправлять пациентов на амбулаторное лечение можно будет до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Под эти рекомендации не попадают те, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.Роспотребнадзор также сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию до 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.Как отмечается в документе, среднесуточно за неделю уровень ПЦР-тестирования на COVID-19 не должен опускаться ниже отметки в 200 исследований на 100 тысяч населения.Обстановка в регионахПо словам Поповой, последние две недели в российских регионах достаточно интенсивно применяли ограничительные меры по COVID-19, что привело к стабилизации эпидемиологического процесса."Результат безусловно тот, о котором уже сказала, — определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", — заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Глава Роспотребнадзора указала, что в стране три региона находятся на стадии снижения заболеваемости, еще в 55 субъектов ситуация стабилизируется, а в 25 — инфекция продолжает активно распространяться. Попова обратила внимание, что чуть больше двух недель назад на стадии стабилизации находился только 31 регион."Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат," — подчеркнула она.Главный санитарный врач призвала россиян соблюдать рекомендации по борьбе с COVID-19, чтобы избежать ужесточения ограничений.Ситуация с коронавирусомЗа минувшие сутки в России зафиксировали рекордные 22 778 новых случаев COVID-19. Выздоровели 13 864 пациента, 303 умерли.Больше всего заболевших в Москве (6360, на 89 больше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2039) и Подмосковье (810). Меньше всего — в Еврейской автономной области (22), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (пятеро).Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, почти 33,5 тысячи спасти не удалось, свыше 1,45 миллиона вылечились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584837552.html
чукотка
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584478291_473:0:3204:2048_1400x0_80_0_0_e8a92bfca962e62adc76831733cd001f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество

Роспотребнадзор обновил правила для контактировавших с больными COVID-19

15:24 16.11.2020 (обновлено: 16:13 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне, контактировавшие с больными COVID-19, могут не сдавать тест на коронавирус, однако обязаны пробыть две недели на самоизоляции, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Эти правила распространяются на контактных лиц без клинических симптомов.

Выписка и тесты

Согласно постановлению, выписывать переболевших COVID-19 пациентов теперь можно после одного отрицательного теста — раньше для этого нужно было сдать два анализа. При положительном результате повторное тестирование необходимо провести не ранее чем через три дня.
Медицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
14:28Распространение нового коронавируса
Глава Минздрава рассказал о новом подходе к лечению COVID-19
При этом отправлять пациентов на амбулаторное лечение можно будет до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Под эти рекомендации не попадают те, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
Роспотребнадзор также сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию до 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.
Как отмечается в документе, среднесуточно за неделю уровень ПЦР-тестирования на COVID-19 не должен опускаться ниже отметки в 200 исследований на 100 тысяч населения.

Обстановка в регионах

По словам Поповой, последние две недели в российских регионах достаточно интенсивно применяли ограничительные меры по COVID-19, что привело к стабилизации эпидемиологического процесса.
"Результат безусловно тот, о котором уже сказала, — определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", — заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Глава Роспотребнадзора указала, что в стране три региона находятся на стадии снижения заболеваемости, еще в 55 субъектов ситуация стабилизируется, а в 25 — инфекция продолжает активно распространяться. Попова обратила внимание, что чуть больше двух недель назад на стадии стабилизации находился только 31 регион.
"Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат," — подчеркнула она.
Главный санитарный врач призвала россиян соблюдать рекомендации по борьбе с COVID-19, чтобы избежать ужесточения ограничений.

Ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали рекордные 22 778 новых случаев COVID-19. Выздоровели 13 864 пациента, 303 умерли.
Больше всего заболевших в Москве (6360, на 89 больше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2039) и Подмосковье (810). Меньше всего — в Еврейской автономной области (22), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (пятеро).
Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, почти 33,5 тысячи спасти не удалось, свыше 1,45 миллиона вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска - РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЧукоткаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Около тысячи участников митинга в Ереване пришли к зданию Генпрокуратуры
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
Лента новостейМолния