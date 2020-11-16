https://ria.ru/20201116/pravila-1584846210.html

Роспотребнадзор обновил правила для контактировавших с больными COVID-19

Роспотребнадзор обновил правила для контактировавших с больными COVID-19

Россияне, контактировавшие с больными COVID-19, могут не сдавать тест на коронавирус, однако обязаны пробыть две недели на самоизоляции, говорится в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:24

2020-11-16T15:24

2020-11-16T16:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чукотка

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне, контактировавшие с больными COVID-19, могут не сдавать тест на коронавирус, однако обязаны пробыть две недели на самоизоляции, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.Эти правила распространяются на контактных лиц без клинических симптомов.Выписка и тестыСогласно постановлению, выписывать переболевших COVID-19 пациентов теперь можно после одного отрицательного теста — раньше для этого нужно было сдать два анализа. При положительном результате повторное тестирование необходимо провести не ранее чем через три дня.При этом отправлять пациентов на амбулаторное лечение можно будет до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Под эти рекомендации не попадают те, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.Роспотребнадзор также сократил сроки выполнения анализов на коронавирусную инфекцию до 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.Как отмечается в документе, среднесуточно за неделю уровень ПЦР-тестирования на COVID-19 не должен опускаться ниже отметки в 200 исследований на 100 тысяч населения.Обстановка в регионахПо словам Поповой, последние две недели в российских регионах достаточно интенсивно применяли ограничительные меры по COVID-19, что привело к стабилизации эпидемиологического процесса."Результат безусловно тот, о котором уже сказала, — определенная стабилизация эпидпроцесса, хотя ситуация остается крайне напряженной", — заявила она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.Глава Роспотребнадзора указала, что в стране три региона находятся на стадии снижения заболеваемости, еще в 55 субъектов ситуация стабилизируется, а в 25 — инфекция продолжает активно распространяться. Попова обратила внимание, что чуть больше двух недель назад на стадии стабилизации находился только 31 регион."Жесткие меры и жесткий контроль за их обеспечением, безусловно, дают свой результат," — подчеркнула она.Главный санитарный врач призвала россиян соблюдать рекомендации по борьбе с COVID-19, чтобы избежать ужесточения ограничений.Ситуация с коронавирусомЗа минувшие сутки в России зафиксировали рекордные 22 778 новых случаев COVID-19. Выздоровели 13 864 пациента, 303 умерли.Больше всего заболевших в Москве (6360, на 89 больше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2039) и Подмосковье (810). Меньше всего — в Еврейской автономной области (22), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (пятеро).Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, почти 33,5 тысячи спасти не удалось, свыше 1,45 миллиона вылечились.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584837552.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотка, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), общество