https://ria.ru/20201116/peterburg-1584891817.html

Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку

Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку

В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении COVID-19, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:54

2020-11-16T18:54

2020-11-16T19:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении COVID-19, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург"."Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств", - сообщил Александр Беглов.По его словам, Петербургу выделено 203 миллиона рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома, они распределены по районам, сейчас идут закупочные процедуры."Эпидемия испытывает нас на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо", - сказал Беглов.Также глава Петербурга попросил жителей соблюдать меры безопасности, использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество