Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/peterburg-1584891817.html
Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении COVID-19, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:54
2020-11-16T19:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:0:2942:1655_1400x0_80_0_0_f85dede00c2952646462e55f9cb16560.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении COVID-19, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург"."Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств", - сообщил Александр Беглов.По его словам, Петербургу выделено 203 миллиона рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома, они распределены по районам, сейчас идут закупочные процедуры."Эпидемия испытывает нас на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо", - сказал Беглов.Также глава Петербурга попросил жителей соблюдать меры безопасности, использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_4e6dc7afd47a43ba7959856845792188.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку

18:54 16.11.2020 (обновлено: 19:00 16.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя - РИА Новости. В Санкт-Петербурге есть дефицит определённых лекарств, которые используются при лечении COVID-19, но это связано лишь с повышенным спросом среди населения, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".
"Пока дефицит некоторых наименований лекарств сохраняется, но это связано лишь с ажиотажным спросом. Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармпредприятия увеличили выпуск лекарств", - сообщил Александр Беглов.
По его словам, Петербургу выделено 203 миллиона рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома, они распределены по районам, сейчас идут закупочные процедуры.
"Эпидемия испытывает нас на прочность. Но система здравоохранения функционирует в рабочем режиме. Организуем новые места для заболевших в стационарах. Нашим резервом остаются мощности госпиталя в Ленэкспо", - сказал Беглов.
Также глава Петербурга попросил жителей соблюдать меры безопасности, использовать маски и перчатки, дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе - РИА Новости, 1920, 08.04.2020
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Армянская оппозиция хочет отменить военное положение в стране
10:26В Хабаровске аварийно сел самолет бангладешских вооруженных сил
10:24В Вильнюсе на территорию посольства Белоруссии бросили картошку
10:23Хинштейн прокомментировал возможное упразднение Роспечати и Россвязи
10:22"Росатому" выдали лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую"
10:18Аскольда Запашного выписали из больницы
10:14"Аэрофлот" возобновит полеты в Афины с 21 ноября
10:13Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совфеде
10:11МККК готов содействовать обмену пленными в Карабахе
10:11РБК: в России поставлен рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет
10:09Президент МККК поблагодарил российских миротворцев в Карабахе
10:07Ереван заявил о десяти пропавших в Карабахе армян с начала перемирия
10:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце рабочей недели
10:04Стороны конфликта в Карабахе обменялись телами двухсот погибших
10:00Россияне смогут сообщать о заболевании COVID-19 в новом приложении
09:35Отказ украинского двигателя назвали возможной причиной аварии ракеты Vega
09:35Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР
09:27Армянская оппозиция призвала отправить в отставку Пашиняна
09:23Экипаж американского корабля Crew Dragon перешел на борт МКС
09:19Умер глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
Лента новостейМолния