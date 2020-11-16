Пашинян оценил отношения между Россией и Арменией
© Фото : сайт Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в понедельник, что армяно-российские отношения были и остаются стратегическими.
"Отношения между Арменией и Россией были и остаются стратегическими и союзническими, в этом никто не сомневается", - сказал Пашинян.
Он назвал мифами утверждения, что эскалация в Карабахе связана с проблемами в армяно-российских отношениях, а также то, что возможность его отставки могла изменить ход боевых действий "в благоприятную сторону".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.